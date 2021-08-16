— 00:14 Визит Меркель в Москву и Киев: о чем канцлер будет говорить с Путиным и Зеленским?
— 04:25 Выгодно ли России сохранить транзит газа через Украину?
— 05:00 Почему Ангела Меркель не будет принимать участие в саммите "Крымская платформа"?
— 06:26 Опасна ли "Крымская платформа" для России?
— 07:34 Как России реагировать на саммит "Крымская платформа"?
— 09:25 Почему Джо Байден не приедет на "Крымскую платформу"?
— 11:15 Возможны ли провокации у границ Крыма в ближайшее время?
— 12:15 Могла ли Украина стать субъектом России в 1991 году?
— 13:45 К чему приведет антироссийская политика украинского руководства?
— 15:45 Что потеряли страны постсоветского пространства после распада СССР?