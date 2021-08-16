Писатель, публицист Николай Стариков объяснил, почему Меркель и Байден не будут участвовать в "Крымской платформе". Также эксперт рассказал, как России стоит бороться с участниками саммита

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— 07:34 Как России реагировать на саммит "Крымская платформа"?

— 09:25 Почему Джо Байден не приедет на "Крымскую платформу"?

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