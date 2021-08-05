Политолог, публицист Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что «Донбасс никогда не будет русской территорией»:

— 01:10 получится ли у Зеленского переплюнуть Порошенко по русофобским идеям;

— 07:40 "Юго-восток Украины очень хочет пойти по пути Крыма…";

Глава МИД ДНР посоветовала Зеленскому учить историю после заявления о Донбассе © из личного архива Натальи Никоноровой 11:30 когда Донбасс войдет в состав РФ;

— 18:18 Минский процесс: скорее жив или скорее мертв;

— 26:30 Украине грозит зима без газа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит Россию и хочет вхождения района в ее состав, предложил "искать себе место в России". Об этом заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом", часть которого была опубликована в Telegram телеканала.