— 01:10 получится ли у Зеленского переплюнуть Порошенко по русофобским идеям;
— 07:40 "Юго-восток Украины очень хочет пойти по пути Крыма…";
- 11:30 когда Донбасс войдет в состав РФ;
— 18:18 Минский процесс: скорее жив или скорее мертв;
— 26:30 Украине грозит зима без газа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит Россию и хочет вхождения района в ее состав, предложил "искать себе место в России". Об этом заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом", часть которого была опубликована в Telegram телеканала.