3 августа в Святошинском парке на окраине Киева был найден повешенным Виталий Шишов - один из сооснователей «Белорусского дома в Украине» (БДУ) — организации, которая объединяет политических мигрантов. Шишов пропал, выйдя на пробежку, еще утром 2 августа. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье «умышленное убийство».
Вечером 3 августа под посольством Белоруссии в Киеве прошла акция памяти погибшего главы "Белорусского дома в Украине". Под зданием собралось около 200 человек. Люди массово несли цветы.
Сотрудники правоохранительных органов рассматривают две версии смерти Шишова. Глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал на брифинге, что киевской полицией было открыто уголовное производство "за признаками преступления, предусмотренными частью первой статьи 115 уголовного кодекса Украины" (умышленное убийство).
Кроме того, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что Владимир Зеленский держит данный вопрос на контроле и будет следить за теми выводами, которые сделает полиция.