В Киеве возле здания посольства Белоруссии появился стихийный мемориал в память о белорусском оппозиционере Виталии Шишове, которого недавно нашли повешенным в киевском парке

3 августа в Святошинском парке на окраине Киева был найден повешенным Виталий Шишов - один из сооснователей «Белорусского дома в Украине» (БДУ) — организации, которая объединяет политических мигрантов. Шишов пропал, выйдя на пробежку, еще утром 2 августа. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье «умышленное убийство».

Кто в Киеве может быть заинтересован в смерти Шишова: КГБ, СБУ, посольство США, Аваков?

Сотрудники правоохранительных органов рассматривают две версии смерти Шишова. Глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал на брифинге, что киевской полицией было открыто уголовное производство "за признаками преступления, предусмотренными частью первой статьи 115 уголовного кодекса Украины" (умышленное убийство).

Кроме того, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что Владимир Зеленский держит данный вопрос на контроле и будет следить за теми выводами, которые сделает полиция.