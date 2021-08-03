Кроме того, эксперт спрогнозировал, какие провокации ждут Белоруссию к годовщине начала протестов.
— 00:20 Скандал на Олимпиаде: причины конфликта с Тимановской;
— 06:25 Скандал с Тимановской: последствия для Белоруссии и Лукашенко;
— 07:10 Смерть Виталия Шишова — провокация против Белоруссии?
— 09:20 Как Запад использует белорусскую оппозицию?
— 11:20 Годовщина протестов: какие провокации ждут Белоруссию?
— 12:30 Причастна ли белорусская власть к организации миграционного потока в Литву?
Напомним, акции протеста в Белоруссии начались в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в связи с объявлением итогов президентских выборов и заявлении о победе Александра Лукашенко.