Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Глава Комсомола Украины Михаил Кононович в эфире Украина.ру объяснил, чего хочет Запад от Минска

Кроме того, эксперт спрогнозировал, какие провокации ждут Белоруссию к годовщине начала протестов.

— 00:20 Скандал на Олимпиаде: причины конфликта с Тимановской;

— 06:25 Скандал с Тимановской: последствия для Белоруссии и Лукашенко;

— 07:10 Смерть Виталия Шишова — провокация против Белоруссии?

— 09:20 Как Запад использует белорусскую оппозицию?

— 11:20 Годовщина протестов: какие провокации ждут Белоруссию?

— 12:30 Причастна ли белорусская власть к организации миграционного потока в Литву?

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в связи с объявлением итогов президентских выборов и заявлении о победе Александра Лукашенко.