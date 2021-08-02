Доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал Украине.ру слова Давида Арахамии о возвращении Украине ядерного статуса:

0:23 — Отказ от ядерного оружия — фатальная ошибка Украины?;

7:47 — Зачем Арахамия говорил про шантаж ядерным оружием;

9:24 — Как быстро пресекут попытки Украины вернуть ядерный статус?

Напомним, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что экс-президент Украины Леонид Кравчук совершил большую ошибку, подписав Будапештский меморандум с Великобританией, Россией и США, отказавшись таким образом от ядерного оружия. По его словам, если бы этого не случилось, Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир» и ей бы «давали деньги на обслуживание, как в настоящее время это происходит в других странах».