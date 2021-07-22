Политолог-американист Рафаэль Ордуханян рассказал, почему встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского перенесли на конец августа, а также какие изменения может принести эта встреча

0:29 — Почему встречу президентов перенесли с июля на август;



2:05 — С чем связаны надежды Украины на встречу президентов;



3:59 — С чем связано изменение отношения США к Украине;



6:45 — Компенсация за Донбасс;



8:14 — Зачем США давит на Европу;



12:40 — Заявление Псаки и отношение Америки к России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден с встретиться с Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 года.

Как отмечает Псаки, визит Зеленского призван подтвердить «непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму».