Мы решили проверить, так ли это, и провели свой честный эксперимент на улицах Москвы.
Для этого наш журналист в яркой футболке с украинской символикой прогулялся по улицам российской столицы.
Что из этого вышло, смотрите в нашем видео!
Мы решили проверить, так ли это, и провели свой честный эксперимент на улицах Москвы.
Для этого наш журналист в яркой футболке с украинской символикой прогулялся по улицам российской столицы.
Что из этого вышло, смотрите в нашем видео!
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