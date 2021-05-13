Украинские СМИ запугивают своих читателей тем, что в России плохо относятся к украинцам

Отношение Путина к украинскому народу никогда не менялось — Песков © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Для этого наш журналист в яркой футболке с украинской символикой прогулялся по улицам российской столицы.

Что из этого вышло, смотрите в нашем видео!