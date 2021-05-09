В Киеве возле метро «Арсенальная» группа украинских нацистов провоцирует киевлян, идущих с цветами в Парк Славы к Вечному огню в День Победы 9 мая

Периодически возникают стычки, полиция не вмешивается.

«22 июня, а не 9 мая». На Украине отметили День памяти и скорби © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

В Великой Отечественной войне СССР потерял около 27 млн человек, из них около 20 млн человек были гражданскими.

В ходе военных действий в Советском Союзе было разрушено 1 710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи фабрик и заводов.