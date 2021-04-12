Посмотрев ролик, вы также узнаете:
- каковы экономические проблемы предприятий на юго-востоке Украины;
- действительно ли строительство «Северного потока — 2» под угрозой срыва из-за обострения в Донбассе;
- какую помощь Украине готовы оказать страны-члены НАТО на фоне обострения ситуации в Донбассе;
- как сейчас развивалась бы экономика Украины, если бы страна в 2013 году вступила в Таможенный Союз;
- спасет ли экономику Украины вступление страны в Евразийский Союз.
Напомним, по итогам 2020 года, чистый отток прямых инвестиций из украинской экономики составил 868,2 миллиона долларов.