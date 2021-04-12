Эксперт Центра Евразийской интеграции Олег Ногинский в эфире YouTube-канала Украина.ру рассказал, интересны ли Евразийскому Союзу территории юго-востока Украины

Напряжение в Донбассе только растет

каковы экономические проблемы предприятий на юго-востоке Украины;

действительно ли строительство «Северного потока — 2» под угрозой срыва из-за обострения в Донбассе;

какую помощь Украине готовы оказать страны-члены НАТО на фоне обострения ситуации в Донбассе;

как сейчас развивалась бы экономика Украины, если бы страна в 2013 году вступила в Таможенный Союз;

спасет ли экономику Украины вступление страны в Евразийский Союз.

Напомним, по итогам 2020 года, чистый отток прямых инвестиций из украинской экономики составил 868,2 миллиона долларов.