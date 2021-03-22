Донецкий журналист Рамиль Замдыханов рассказал, ждут ли в регионе очередной эскалации конфликта

— К чему готовятся в Донецке?

— Возможны ли провокации со стороны ВСУ на майских праздниках?

— Ситуация с COVID-19 в ДНР.

— Надеются ли дончане на Россию?

Подлинная история Донбасса: от покупки знаменитостей до сотворения звёзд © Павел Нырков

В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.