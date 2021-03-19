В 21-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» журналисты YouTube-канала Украина.ру обсудили вероятность полномасштабной эскалации в Донбассе в ближайшее время

Насколько велика вероятность? Как на ситуацию может повлиять обострение отношений между Россией и США? Что происходит с переговорным процессом по мирному урегулированию ситуации? Глава Офиса Зеленского призвал вернуться к «режиму тишины» в Донбассе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

0:35​ — В чём разница между текущим обострением на Донбассе и прошлогодним?

3:43​ — На кого рассчитана демонстрация Украиной военной силы?

5:40​ — Существующие предпосылки для обострения ситуации.

8:41​ — Ухудшение дипломатических отношений между РФ и США и обострение на Донбассе.

11:50​ — Что не так с переговорным процессом по мирному урегулированию?