Насколько велика вероятность? Как на ситуацию может повлиять обострение отношений между Россией и США? Что происходит с переговорным процессом по мирному урегулированию ситуации?
0:35 — В чём разница между текущим обострением на Донбассе и прошлогодним?
3:43 — На кого рассчитана демонстрация Украиной военной силы?
5:40 — Существующие предпосылки для обострения ситуации.
8:41 — Ухудшение дипломатических отношений между РФ и США и обострение на Донбассе.
11:50 — Что не так с переговорным процессом по мирному урегулированию?