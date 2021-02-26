Темы эфира:

— Будущее Армении: с Николом Пашиняном или без? 

— Субботний майдан в Киеве: быть или не быть?

Националисты и порошенковцы: кто обеспечил мобилизацию в поддержку Стерненко
Националисты и порошенковцы: кто обеспечил мобилизацию в поддержку Стерненко
© REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

— Дзержинский vs Невский: кто кого?

Ранее руководство Генштаба ВС Армении потребовало отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Перед этим Пашинян уволил главу Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна и его первого заместителя Тирана Хачатряна, который рассмеялся над словами премьера о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

На субботу, 27 февраля, в Киеве анонсированы массовые акции протеста с требованием освобождения всех, кого радикалы считают политзаключенными.

Тем временем в Москве выбирают, памятника кому не хватает на Лубянской площади — основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому.