Темы эфира:
— Будущее Армении: с Николом Пашиняном или без?
— Субботний майдан в Киеве: быть или не быть?
— Дзержинский vs Невский: кто кого?
Ранее руководство Генштаба ВС Армении потребовало отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Перед этим Пашинян уволил главу Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна и его первого заместителя Тирана Хачатряна, который рассмеялся над словами премьера о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
На субботу, 27 февраля, в Киеве анонсированы массовые акции протеста с требованием освобождения всех, кого радикалы считают политзаключенными.
Тем временем в Москве выбирают, памятника кому не хватает на Лубянской площади — основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому.