Что происходит с украинскими железными дорогами? Насколько плачевно их состояние и смогут ли им помочь запланированные на текущий год реформы? Об этом в эфире Украины.ру рассказал эксперт в сфере транспорта Алексей Петров

Напомним, в феврале 2020 года была предпринята очередная попытка привлечь в УЗ европейский менеджмент: «Укрзалізниця» и немецкая железная дорога (Deutsche Bahn, DB) подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнёрстве, в котором говорилось о предоставлении немецкой стороной управленческой и/или технической поддержки.

Однако уже в октябре минувшего года новый руководитель УЗ Владимир Жмак заявил, что привлечение консультантов DB нецелесообразно. Причинами такого решения называли как влияние олигархических групп, так и боязнь Киева, что через своих немецких партнёров влияние на УЗ получат «Российские железные дороги» (РЖД).