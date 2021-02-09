Сегодня Киев продолжает засыпать снегом. К обильным осадкам 9 февраля добавились ветер и метель

Садовой попросил львовян помочь коммунальщикам убрать снег © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Утром во вторник из-за погодных условий город сковали пробки в 7 баллов. Киевляне жалуются на перебои с общественным транспортом. На остановках образовались огромные очереди из пассажиров, которые не могут уехать.

Снегопад в Киеве продолжится и завтра, 10 февраля. Журналисты издания Украина.ру узнали у жителей украинской столицы, как они оценивают уборку снега в городе. Подробнее — в нашем сюжете!