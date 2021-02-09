Столичные власти отчитались, что в течение ночи на улицах города работали 459 единиц спецтехники и 39 бригад по ручной уборке снега.
Утром во вторник из-за погодных условий город сковали пробки в 7 баллов. Киевляне жалуются на перебои с общественным транспортом. На остановках образовались огромные очереди из пассажиров, которые не могут уехать.
Снегопад в Киеве продолжится и завтра, 10 февраля. Журналисты издания Украина.ру узнали у жителей украинской столицы, как они оценивают уборку снега в городе. Подробнее — в нашем сюжете!