Традиционно они прошли с факелами и своеобразными речевками по центральным улицам украинской столицы.
Как это было — смотрите в видеосюжете от Украина.ру.
Участники несли портреты Бандеры, флаги Украины, партии "Национальный корпус", "Украинской повстанческой армии"*(УПА, запрещена в РФ) и националистического объединения "Свобода".
Степан Бандера был лидером ОУН и УПА, на счету которых множество преступлений, в том числе расстрел в Бабьем Яру, террор на территории Украины и Белоруссии, Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.