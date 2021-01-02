1 января несколько тысяч человек в Киеве отметили 112-летие лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры

Традиционно они прошли с факелами и своеобразными речевками по центральным улицам украинской столицы.

День в истории. 15 октября: ликвидирован Степан Бандера © 24tv.ua

Участники несли портреты Бандеры, флаги Украины, партии "Национальный корпус", "Украинской повстанческой армии"*(УПА, запрещена в РФ) и националистического объединения "Свобода".

Степан Бандера был лидером ОУН и УПА, на счету которых множество преступлений, в том числе расстрел в Бабьем Яру, террор на территории Украины и Белоруссии, Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.