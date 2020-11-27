Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян в комментарии Украина.ру рассказал о последствиях вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе

Окопы и беспилотники: как на Украине и в Донбассе учли опыт Карабаха © REUTERS, Aziz Karimov

— Зачем Франция поднимает тему независимости Нагорного Карабаха?

— Кто хочет оторвать Армению от России?

— Зачем Турции свои миротворцы в Нагорном Карабахе?

— Турция готовится к войне с Россией?

На этой неделе Сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорно-Карабахской республики.

Также французский Сенат призывает к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил из Нагорного Карабаха и восстановлению границ, определенных в 1994 году.

Отметим, что документ носит рекомендательный характер.