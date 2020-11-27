Эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Зачем Франция поднимает тему независимости Нагорного Карабаха?
— Кто хочет оторвать Армению от России?
— Зачем Турции свои миротворцы в Нагорном Карабахе?
— Турция готовится к войне с Россией?
На этой неделе Сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорно-Карабахской республики.
Также французский Сенат призывает к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил из Нагорного Карабаха и восстановлению границ, определенных в 1994 году.
Отметим, что документ носит рекомендательный характер.