В новом выпуске программы "Утро на Украина.ру" ведущие обсудили ситуацию вокруг Конституционного суда Украины, выборы в Грузии и Молдавии, протесты в Белоруссии и Польше и грядущие выборы президента США

Помимо анонса событий на неделю, выпуск посвящен следующим темам:

— Зачем в Вильнюсе местным жителям раздают йодированный калий;

— Протесты в Белоруссии;

— Почему американцы массово скупают оружие перед выборами;

— Президентские выборы в Молдавии;

— Парламентские выборы в Грузии;

— Протесты в Польше;

— Владимир Зеленский против Конституционного суда;

— В Киеве разбили и облили краской памятную плиту членам ОУН;

— Наши чемпионы: Александр Усик и Мурат Гассиев;

— Как в разных странах мира отмечали Хэллоуин в этом году?

Политолог Ростислав Ищенко рассказал о войне компроматов в США.

Сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев ответил на вопросы о выборах президента Америки.

Политолог Арчил Сихарулидзе прокомментировал итоги парламентских выборов в Грузии.

Украинский правозащитник Владимир Чемерис рассказал о последствиях решения Конституционного суда.