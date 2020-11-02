Помимо анонса событий на неделю, выпуск посвящен следующим темам:
— Зачем в Вильнюсе местным жителям раздают йодированный калий;
— Протесты в Белоруссии;
— Почему американцы массово скупают оружие перед выборами;
— Президентские выборы в Молдавии;
— Парламентские выборы в Грузии;
— Протесты в Польше;
— Владимир Зеленский против Конституционного суда;
— В Киеве разбили и облили краской памятную плиту членам ОУН;
— Наши чемпионы: Александр Усик и Мурат Гассиев;
— Как в разных странах мира отмечали Хэллоуин в этом году?
Политолог Ростислав Ищенко рассказал о войне компроматов в США.
Сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев ответил на вопросы о выборах президента Америки.
Политолог Арчил Сихарулидзе прокомментировал итоги парламентских выборов в Грузии.
Украинский правозащитник Владимир Чемерис рассказал о последствиях решения Конституционного суда.