Депутат Верховной Рады 4-7-го созывов Олег Царев 25 августа провел аналогию между «отравлениями» Виктора Ющенко и Алексея Навального

— Чем могли отравить политиков?

— ЦРУ фальсифицировало диагноз Ющенко?

Владимир Сивкович: «Отравление Ющенко было сфальсифицировано» — РИА Новости © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. После посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1. На борту, по данным авиакомпании S7, Навальный ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.

Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику «Шарите».