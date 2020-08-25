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Утром 20 августа самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. После посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1. На борту, по данным авиакомпании S7, Навальный ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.
Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику «Шарите».