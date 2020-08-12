Белорусский политолог Алексей Дзермант в скайп-интервью для Украина.ру рассказал, существуют ли в белорусских протестах лидеры движений

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Андрей Золотарев: существует ли у белорусских забастовок свой лидер? © Скриншот из видео Украина.ру Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 10,09% избирателей. Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%. Явка составила 84,23%, на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.

После закрытия участков в Минске, а также в других городах начались беспорядки. Как заявили в правозащитном центре «Весна», в ходе акций протеста в стране были задержали не менее 213 человек. В МВД Белоруссии заявили об отсутствии погибших в результате акций в Минске.