Депутат харьковского горсовета Андрей Лесик 17 июля рассказал, зачем президент Украины Владимир Зеленский продолжает притеснять русскоязычных жителей Украины

Калиниченко: Отказ от русского языка может поставить крест на существовании Украины

Сам закон об образовании раскритиковали все, включая комиссию Совета Европы. По мнению многих, он нарушает главный закон страны, но и Конституционный суд, и спецслужбы страны игнорируют этот вопрос.

Депутат харьковского горсовета Андрей Лесик расскажет, в чём же загвоздка.

Накануне Верховная Рада должна была рассмотреть законопроект об отсрочке перехода русских школ на украинский язык на три года. Законопроект Максима Бужанского предполагает отсрочить ликвидацию русских школ до 1 сентября 2023 года. Без принятия этого проекта все русскоязычные школы Украины уже с 1 сентября 2020 года перейдут на украинский язык преподавания. Против законопроекта Бужанского прошел ряд протестов, а в Верховной Раде перенесли рассмотрение законопроекта.