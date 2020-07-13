Блогер и рэп-исполнитель Тарик Незалежко 12 июля рассказал о творческих успехах Петра «Крыголама» Порошенко, записанных «студией Андрея Деркача»

Украина в лице Порошенко вмешалась в выборы президента США — Деркач © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Андрей Деркач обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года. Лидеры стран обсуждали минские переговоры по Донбассу и то, как тогдашнему украинскому президенту работается на этом посту.

Также Деркач обнародовал третью часть записей разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом. На записи Байден и Порошенко обсуждали действия украинских диверсантов в Крыму в августе 2016 года.