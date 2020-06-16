— Сможет ли Сергей Стерненко избежать тюрьмы?
— Кому выгодно делать из Сергея Стерненко лидера украинских националистов?
— Как дело Стерненко повлияет на рейтинг Зеленского и его партии?
Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Оскорбления в адрес президента Владимира Зеленского: какие будут последствия для Маруси Зверобой?
— Должен ли президент реагировать на угрозы и оскорбления в адрес своей семьи?
— Какое политическое будущее партии "Голос"?
11 июня СБУ вручила Сергею Стерненко подозрение по статьям об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Напомним, 24 мая 2018 года в центре Одессы у Сергея Стерненко произошел уличный конфликт с Александром Исайкулом и Иваном Кузнецовым. В ходе конфликта радикал достал нож, убил Кузнецова и ранил Исайкула. Сам Стерненко утверждает, что это была самооборона.