Политический аналитик Руслан Бизяев о деле Стерненко:

— Сможет ли Сергей Стерненко избежать тюрьмы?

— Кому выгодно делать из Сергея Стерненко лидера украинских националистов?

— Как дело Стерненко повлияет на рейтинг Зеленского и его партии?

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Оскорбления в адрес президента Владимира Зеленского: какие будут последствия для Маруси Зверобой?

— Должен ли президент реагировать на угрозы и оскорбления в адрес своей семьи?

— Какое политическое будущее партии "Голос"?

Победить Стерненко или отправиться в изгнание. Может ли Зеленский что-то сделать на Украине? © Facebook, Іван Вербицький

Напомним, 24 мая 2018 года в центре Одессы у Сергея Стерненко произошел уличный конфликт с Александром Исайкулом и Иваном Кузнецовым. В ходе конфликта радикал достал нож, убил Кузнецова и ранил Исайкула. Сам Стерненко утверждает, что это была самооборона.