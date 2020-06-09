В новом выпуске программы «Ищем смыслы» журналист Армен Гаспарян прокомментировал протесты в Европе:

«Ищем смыслы». Украина, Россия, Белоруссия: кто кому брат? © Скриншот из видео Украина.ру

— чем закончатся протесты в Европе;

— кто организовывает и курирует протесты в Европе;

— могут ли подобные протесты возникнуть в России?

Многотысячные акции протеста против расизма прошли в ряде европейских городов из-за гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда. Самая массовая акция прошла в Мадриде у здания посольства США. Митингующие держали плакаты с надписью «Я не могу дышать» — эту фразу Флойд произнес во время задержания полицейскими.

Также тысячи демонстрантов прошли по улицам Рима, а в Брюсселе протесты закончились погромами и стычками с полицией. Столкновениями с полицией — завершилась и акция протеста в Лондоне.

Кроме того, эксперт объяснил, почему украинцы уверены, что Россия проиграет в противостоянии с Украиной.

По данным исследования Киевского международного института социологии, 50,5% украинцев считают, что Украина победит в противостоянии с Россией. Еще 37,2% опрошенных думают, что Украина добьется победы, поскольку Россия — это «слабое и отсталое государство». В то же время 10,3% респондентов выразили мнение, что Россия победит в противостоянии с Украиной, а 31,2% считают, что Украина политически и экономически слабее, чем Россия.