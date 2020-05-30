Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— чем опасны биолаборатории США на Украине;
— почему украинская власть не контролирует работу биолабораторий США на Украине.
Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в ООН с жалобой на незаконную работу американских биолабораторий на территории Украины. Ранее Минздрав Украины подтвердил, что американские военные построили на территории страны восемь биологических лабораторий, которые занимаются вопросами, связанными с созданием бактериологического оружия.