Ранее казахстанский правозащитник и русофил Ермек Тайчибеков заявил о «русофобской кампании» в Казахстане, в ходе которой людей заставляют отказаться от русского языка и русской культуры. При этом он утверждает, что русским языком владеют 98% населения страны, а казахским — 25-30%.
Обозреватель издания «Царьград» Алексей Топоров заявил, что в Казахстане хотят лишить русский язык законодательно закрепленного статуса «языка межнационального общения». Соответствующая петиция собрала больше 100 тысяч подписей.