Казахстанский журналист Денис Кривошеев рассказал о значении русского языка в Казахстане

«Смена поколений». Серенко объяснил, почему в Казахстане больше не нужен русский язык © предоставлено Андреем Серенко Ермек Тайчибеков заявил о «русофобской кампании» в Казахстане, в ходе которой людей заставляют отказаться от русского языка и русской культуры. При этом он утверждает, что русским языком владеют 98% населения страны, а казахским — 25-30%.

Обозреватель издания «Царьград» Алексей Топоров заявил, что в Казахстане хотят лишить русский язык законодательно закрепленного статуса «языка межнационального общения». Соответствующая петиция собрала больше 100 тысяч подписей.