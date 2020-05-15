Политолог Ростислав Ищенко рассказал, почему Украина никогда не станет аграрной сверхдержавой

Напомним, в 2016 году экс-посол США в Киеве Джеффри Пайетт сказал, что Украина является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в мире, и она должна стать аграрной сверхдержавой.

Ищенко- VLOG: как Институт нацпамяти переписывает историю Украины? Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.