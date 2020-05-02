Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— почему в 2014 году Антимайдан в Одессе проиграл;
- остались ли в Одессе люди, которые считают себя частью «русского мира»;
— пожар в Доме профсоюзов был спланирован или стал ошибкой исполнителя;
— можем ли мы называть погибших в Доме профсоюзов жертвами украинского национализма.
Напомним, 2 мая 2020 года исполняется 6 лет со дня пожара в одесском Доме профсоюзов, где погибли десятки участников местного движения «Антимайдан».
Очевидцы и ряд экспертиз указывают на то, что люди были уничтожены за свои политические взгляды. Виновные до сих не наказаны.