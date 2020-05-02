В спецвыпуске программы «Ищем смыслы» журналист Армен Гаспарян объяснил, почему украинская власть не наказывает виновных в одесской трагедии 2 мая 2014 года

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— почему в 2014 году Антимайдан в Одессе проиграл;

Ужас одесской Хатыни. Хронология событий 2 мая 2014 года © РИА Новости, Александр Полищук | Перейти в фотобанк

— пожар в Доме профсоюзов был спланирован или стал ошибкой исполнителя;

— можем ли мы называть погибших в Доме профсоюзов жертвами украинского национализма.

Напомним, 2 мая 2020 года исполняется 6 лет со дня пожара в одесском Доме профсоюзов, где погибли десятки участников местного движения «Антимайдан».

Очевидцы и ряд экспертиз указывают на то, что люди были уничтожены за свои политические взгляды. Виновные до сих не наказаны.