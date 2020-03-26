Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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— введут ли на Украине чрезвычайное положение;

— чего добивается глава МВД Арсен Аваков;

— будут ли массовые протесты в Киеве;

— помогут ли США Украине;

— поможет ли Россия Украине?

Количество случаев заболевания коронавирусом в мире продолжает расти. На данный момент эта цифра превышает 400 тысяч человек.

Из-за коронавируса на Украине с 17 марта запрещено проведение всех массовых мероприятий. Кроме того, на территории страны временно прекратили работу ТРЦ, фитнес-центры, рестораны, кафе. Запрещена работа метро, а также междугородние и межобластные пассажирские перевозки. За несоблюдение правил карантина предусмотрены штраф или уголовная ответственность.