Журналист Юрий Кот прокомментировал эпидемиологическую ситуацию на Украине. Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

— чего добивается глава МВД Арсен Аваков;

— будут ли массовые протесты в Киеве;

— помогут ли США Украине;

— поможет ли Россия Украине?

Количество случаев заболевания коронавирусом в мире продолжает расти. На данный момент эта цифра превышает 400 тысяч человек.

Из-за коронавируса на Украине с 17 марта запрещено проведение всех массовых мероприятий. Кроме того, на территории страны временно прекратили работу ТРЦ, фитнес-центры, рестораны, кафе. Запрещена работа метро, а также междугородние и межобластные пассажирские перевозки. За несоблюдение правил карантина предусмотрены штраф или уголовная ответственность.