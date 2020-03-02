Согласно данным февральского социологического опроса Киевского международного института социологии, почти две трети граждан Украины выступают за то, чтобы у них было право получать образование на русском языке.
На вопрос, должна ли Украина обеспечивать русскоязычным обучение на русском языке, 33% опрошенных ответили утвердительно — государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке по всей территории страны.
А 40% убеждены, что такое право должно быть у русскоязычных в тех областях, где большинство населения выступает за это. Только 24% респондентов настаивают, что государство может ограничить граждан в обучении на русском языке.