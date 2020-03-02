Политолог, историк и ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский рассказал изданию Украина.ру о том, как на Украине обстоят дела с национальной и культурной идентичностью, а также об особенностях её формирования

Большинство украинцев хотят вернуть русский язык в школы © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

На вопрос, должна ли Украина обеспечивать русскоязычным обучение на русском языке, 33% опрошенных ответили утвердительно — государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке по всей территории страны.

А 40% убеждены, что такое право должно быть у русскоязычных в тех областях, где большинство населения выступает за это. Только 24% респондентов настаивают, что государство может ограничить граждан в обучении на русском языке.