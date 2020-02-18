Посмертную славу Ульянову принесла работа, изданная в Нью-Йорке в 1966 году, — «Происхождение украинского сепаратизма».
Вы узнаете:
— почему Ульянов занялся украинским вопросом? С чем связан его научный интерес?
— Почему Базанов в научной биографии Ульянова называет «бАндеровцев» «бЕндеровцами»?
— С чем связано то, что в выходных данных первого издания «Происхождения украинского сепаратизма» местом издания значится Мадрид, хотя издана книга была в Америке?
Ульянов стал широко известен на просторах бывшего СССР в начале 90-х — уже после своей смерти. Половину жизни ему пришлось провести за пределами родины — в Германии, Марокко, Канаде и Америке.
Петр Базанов — питерский историк, автор первой научной биографии Николая Ивановича Ульянова. Она называется «Петропольский Тацит» в изгнании».