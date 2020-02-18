Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Петр Базанов рассказал журналисту Александру Чаленко о жизни Николая Ульянова, выдающегося историка XX века

Посмертную славу Ульянову принесла работа, изданная в Нью-Йорке в 1966 году, — «Происхождение украинского сепаратизма».

Вы узнаете:

— почему Ульянов занялся украинским вопросом? С чем связан его научный интерес?

— Почему Базанов в научной биографии Ульянова называет «бАндеровцев» «бЕндеровцами»?

— С чем связано то, что в выходных данных первого издания «Происхождения украинского сепаратизма» местом издания значится Мадрид, хотя издана книга была в Америке?

Ульянов стал широко известен на просторах бывшего СССР в начале 90-х — уже после своей смерти. Половину жизни ему пришлось провести за пределами родины — в Германии, Марокко, Канаде и Америке.

Петр Базанов — питерский историк, автор первой научной биографии Николая Ивановича Ульянова. Она называется «Петропольский Тацит» в изгнании».