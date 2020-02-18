В четверг, 20 февраля, в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Украинское досье»

12 пунктов: что предлагают в Мюнхене для урегулирования в Донбассе © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский. Его выступление вызвало весьма умеренный интерес.

Зато настоящей сенсацией стала публикация документа «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и в евроатлантическом регионе», одним из авторов которого является сам председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Этот документ ставит целью урегулирование ситуации в Донбассе и возобновление сотрудничества Запада и России.

В пресс-конференции примут участие:

— первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков;

— политолог, писатель, профессор Дмитрий Выдрин;

— директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков;

— директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.

Специальный проект «Украинское досье» создан интернет-изданием Украина.ру в ноябре 2018 года. В ходе мероприятий, проводящихся еженедельно, ведущие эксперты и политики России, Украины и других стран предлагают эксклюзивные и нетривиальные трактовки событий.