В Совбезе ООН прошло очередное заседание по Украине. Оно было посвящено выполнению Минских соглашений, а также эскалации на Донбассе. На встрече выступил Госсекретарь США Энтони Блинкен с обвинениями в адрес России. Неожиданно для украинских экспертов на заседании выступила и адвокат Татьяна Монтян

Монтян рассказала, что во время своих поездок на Донбасс неоднократно становилась свидетелем гибели мирных жителей. Украинские эксперты очень живо обсуждали заседание и все, что на нем происходило.

Журналист Юрий Лукшиц сравнил Украину с канатоходцем который вот-вот рухнет: «Многие комментируют и заявление МИД РФ относительно гарантий США, и выступление Монтян в ООН, и последнее обострение на Донбассе. Понятно, что все события, касающиеся донбасского конфликта, за последние несколько месяцев — звенья одной цепи. И несложно заметить, как нас кормят полуправдой. И США, и ЕС, и РФ, и Украина говорят правду и параллельно говорят неправду. Просто они не желают в этом признаться.

1. Очевидно, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения. Не предложена также достойная альтернатива, которая устраивала бы все стороны. Значит, обострение на Донбассе будет продолжаться.

2. Соединённые Штаты и ЕС не хотят взять на себя ответственность за вмешательство во внутренние дела Украины в начале 2014 года. Неконституционная смена власти повлекла за собой ряд незаконных действий.

3. Российская Федерация оправдывает военную оккупацию и аннексию Крыма, а также дальнейшую интервенцию на Донбасс якобы защитой русскоязычных граждан. Аргумент — так себе, поскольку жизнь абсолютного большинства русскоязычных и русских в Украине с 2014 года только ухудшилась.

В какой ситуации оказалась Украина? РФ, США и ЕС устроят разборки на украинской территории, отчего, прежде всего, пострадаем мы сами, граждане Украины. И все эти геополитические провокации вполне могут привести к разделу страны на две-три части. Идём на Запад — откалывается юго-восток, идём на Восток — откалываются Западная Украина и Центр.

Парадокс в том, что враги везде, и все хотят от Украины только ресурсы. Киев не откажется от Крыма и ОРДЛО, а потому будет цепляться за них без возможности вернуть военным путём. Мы словно тот канатоходец на тросе, который завис над зрителями и вот-вот упадёт. Иными словами, Украина нуждается в совершенно новой внутренней и внешней политике».



Политтехнолог Олег Постернак считает, что большая сделка между основными игроками близка к заключению: «Ситуация вокруг Украины меняется стремительно и вал информации порой сбивает с толку многих. Важно выбрать "зерна". Попробуем?

1. Если раньше США ограничивалось пугающими сливами в медиа и на нас обрушался по нарастающей поток месседжей о большой континентальной войне, а основные комментирующие государственные лица Штатов стабилизировали эти сообщения более-менее сдержанными репликами и общими фразами об угрозе, то сегодня впервые американские чиновники перешли к прямому императивному утверждению.

Госсекретарь Блинкен в своем выступлении в Совбезе ООН прямо сказал: Киев может быть основной целью вторжения России. Российские ракеты и бомбы будут сброшены на Украину, коммуникации будут нарушены, кибератаки отключат ключевые структуры. После этого российские танки и войска двинутся к ключевым целям, которые уже определены и отмечены на картах в детальных планах.

Т.е., тот факт, что лично государственный секретарь США озвучил концентрированном виде все то, о чем писали три месяца подряд иностранные медиа означает, что США продолжают стратегию мировой информационной войны и теперь перешли на следующий ее "этаж" — комментарии чиновников топ-уровня.

Дальше больше. Минобороны Британии само опубликовало карту, показывающую возможные маршруты российской армии при вторжении в Украину. Раньше это делалось через таблоиды и солидные издания. Теперь же решили прямо засветить на своем ресурсе. Важная, но предполагаемая трансформация в игре Запада на восточноевропейском театре.

2. МИД РФ опубликовал письменную реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности. Документ во многом примечательный и украинский вопрос в нем изложен как один из первых.

В ответе российского МИДа промаркировано одно любопытное положение, которое не дает покоя: Путин подтвердил, что РФ открыта к диалогу и призвал «подумать о стабильных условиях безопасности для всех, равных для всех участников международной жизни».

Чисто теоретически можно предположить, что речь могла бы идти о "гарантиях безопасности" и для Украины? При достижении определенного консенсуса, когда нагнетание военной угрозы достигнет апокалиптического пика (это еще впереди, как вы поняли), согласование такого документа стало бы совершенно желательным.

Не значит ли это, что негласно идет тайный диалог между Западом и Россией о возможности большого соглашения стратегической стабильности для Восточной Европы? РФ в своем ответе между строк дает понять, что она предельно заинтересована в переговорных форматах.

И поверьте после того, как недавно Остин переговорил с Шойгу, Украину начали покидать западные инструкторы, как того и хотел Кремль. В наших медиа это событие не нашло должного освещения в таком виде, но слишком много совпадений. Это для понимания того, что американцы и русские имеют потенциал для достижения компромисса, но прямо и открыто это сделать не могут с оглядкой на Украину.

3. Президент Зеленский дает сегодня небольшое интервью "РБК Украина". Интервью выдержано в привычной стилистике Зеленского, однако кое-какие моменты удается вычертить очень точно.

Момент первый. Зеленский намекнул, что Украине хотелось бы получить гарантии безопасности. На пути к НАТО — большое расстояние, говорит Президент. "Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО".

Трехсторонний форматный союз Британии-Украины-Польши объявлен именно сегодня. Если в вопросе вхождения в НАТО Украине придется взять длительный тайм-аут (и возможно это придется формализовать), то не выглядит ли такой союз и другие гарантии безопасности как компромисс и компенсация Украине за готовность взять паузу в вопросе НАТО?

Момент второй. Общая позиция по возможной встрече с Путиным. И тут Зеленский предельно откровенен и прямолинеен.

Прямая цитата: "Президенты могут выйти со встречи и сказать: "в ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле". Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности".

Это прямые намеки на большую сделку между основными геополитическими игроками. И эта сделка либо действительно готовится. Либо не готовится и мы имеем дело с искусной игрой. Обе версии равноценны и имеют свои логические интерпретации.



Российский политолог Сергей Марков уверен, что Блинкен на ООН выглядел так, как в свое время Колин Пауэл со знаменитой пробиркой: «Блинкен явно лжет на глазах всего мира. В Совете Безопасности ООН на очень очень жесткой дискуссии Госсекретарь США Блинкен обвинил ДНР и ЛНР в обстреле сегодня школы в станице Луганской, в агрессии и в подготовке в ближайшие дни вторжения России. Однако постановщики провокации от киевского режима опять подвели Блинкена. Обратите внимание, что на фото после якобы "мощного артиллерийского удара снаряда " в стену, окна рядом все в целостности и сохранности. А это невозможно по физическим законам из-за ударной волны. Видимо, просто ломиками сделали дырку. Это ярко говорит о том, что это подготовленная наспех ложь и провокация киевского режима по приказу того же Блинкена. Вот уж подставились так подставились… Блинкен здесь в роли Колина Пауэла, который с пробиркой в руках лгал про оружие массового поражения в Ираке и вошел в историю с позором с той пробиркой. Потом в мемуарах плакался, что разведка его подставила, а он очень не хотел идти с той пробиркой».



Народный депутат Ирина Геращенко негодовала по поводу выступления Монтян и сочла это провокацией: «Россия, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, созвала заседание по выполнению минских соглашений. Гибридная война на международном уровне против Украины продолжается. Россияне включили на заседание Совбеза ООН украинофобку и провокаторшу Татьяну Монтян, которая кричит о гражданском конфликте и преследовании русскоговорящих, несет бред о госперевороте. Ее представили как гражданскую активистку и адвоката, защищающую русскоговорящих от «фашистов»… К тому же российские представители ссылались на Зеленского и официальные киевские власти, цитируя слова, что Запад нагнетает панические настроения, хотя оснований для паники нет и никакого обострения тоже. Р.S. Выступающие Послы благодарят «общественную активистку» Монтян за информацию. У меня вопрос к нашим дипломатам — как заблокировать подобные провокации? Почему мы не включили родителей детей, обстрелянных сегодня школ и садика?»



Политический эксперт Николай Спиридонов задался этим же вопросом: «Честно говоря не совсем понял, на каком основании Монтян дали слово на Совбезе ООН? Кого она вообще представляла?»



Блогер Натали Кон ему ответила в комментариях: Вроде она гражданка Украины, нет? Бывала много раз в Донецке и других местах по ту линию фронта, где никто из других спикеров не бывал. Она юрист, адвокат, хорошо разбирается в политической ситуации, так что может выразить свое мнение, которое представляет таких же граждан Украины, как она, т.е. тех, кто разделяет ее точку зрения. Этого разве недостаточно, чтобы ей дали слово?»

Политик Василий Волга отметил, что никто никого в итоге не услышал на заседании ООН: «Внимательно выслушал заседание ООН по поводу невыполнения Киевом Минских Соглашений.

Краше всех была Таня Монтян!

Её пригласили выступить от имени гражданского общества Украины.

Врезала им Таня по полной. И за госпереворот на Украине, и за погибших деток Донбасса, и за политические репрессии на Украине, и за уничтожение русского языка, и за реабилитацию нацизма, и за то, что Минск не выполняется именно потому, что Запад так хочет, ибо без поддержки Запада Зеленский не смог бы саботировать Соглашения.

Таня говорила четко, без мата, но с примерами.

После этого выступил Энтони Блинкен.

Он говорил, как инопланетянин. Складывалось такое впечатление, что он вовсе не Госсекретать США, а представитель Марса или Венеры.

Ему талдычат про Фому, а он упёрся про Ярему. Твердит, как попугай, что Минские Соглашения обязывают Москву сделать то-то и то-то.

Ему говорят: покажи, где это написано? А он говорит: плевать, что не написано, надо дух Минских Соглашений чувствовать.

Ему говорят: их не нюхать, а читать надо.

А он отвечает: шо? больно грамотные?

И начинает переть про войну!

Говорит, что всё уже решено, что война неизбежна, что русские приготовились откопать где-то массовые захоронения жертв нацистского террора в Донбассе, что, скорее всего, русские уже нашли такие захоронения, и что будут мстить и будут наступать.

Рассказал о русских бомбах и ракетах, и сказал, что Киев русские точно возьмут.

Потом взяла слово Британия. Так же врали на голубом глазу, про «дух» Минских Соглашений, и так же плевать хотели на то, что в них написано.

Затем выступали Норвегия, Конго и ещё несколько государств, которым нет особого дела до разборок в Донбассе.

Всех выслушал. Никто никого слушать не хочет. Штаты лгут и требуют войны. Англия подпевает. Все остальные идут в их кильватере. Кажется у Зеленского просто не остаётся выхода. Они его заставят».

