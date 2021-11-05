Бывший министр МВД Арсен Аваков вышел в свет. Точнее заявил о своем возвращении в большую политику и консолидации команды. Мероприятие было сдобрено щедрой критикой Зеленского и его единомышленников. Бенефис состоялся на телеканале Рината Ахметова. Все вместе это дало много пищи для размышлений экспертам и политологам в соцсетях

Политтехнолог Дмитрий Раимов не верит в реинкарнацию Авакова и написал об усталости от политического «нафталина»:

«Интереснейший из действующих политиков. Из старой гвардии. Которые и при деле, и о стране. Понятийно, в категориях, я его понимаю. Думаю он для многих «вариант» на пост президента. Так вот.

Арсен Борисович. Он предположил, что собрав Яценюка, Ляшко, Гройсман, Смешко и других центристов, чтобы забацать проект политический. Вот у меня вопрос: вы проголосуете за этот дом престарелых?

Завсегдатаи политических ток-шоу, которые если отключить, ни их, ни рейтингов. Этот как на аппаратах жить.

Дом престарелых. Не не, домов престарелых хватает сейчас: БЮТ, ОПЗЖ, «Солидарность» и другие.

Нужны новые, но компетентные. А этих ребят стоит оставить в истории. Пусть развлекают в эфирах старушек. Есть же те бабульки, которые текут ещё от героев советских фильмов.

Ну так эти же герои былых времён. Партии «вернуть бы рейтинг и потенцию». Не заводит. А народ нужно возбудить. Завести.»

Бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук учуяла запах реванша Порошенко:

«Итак. Господин Аваков изменил, кажется, прическу. Немного похудел. Видно отдохнул. Говорит, как всегда по-русски. Это персонально ему не мешает выглядеть патриотично…

Все супер. Но вот незадача случилась. Не знаю, как у вас, а у меня всю передачу в голове подсознательно собиралась в единое целое добротная еврейская сентенция: если б я был таким умным вчера, как моя Сара сегодня! Особенно, когда было про СНБО. Но не только…

К тому же и эмоция обоняния вдруг возникла, а если ещё принять во внимание последнюю передачу у Савика Шустера, то определенно начинаешь ощущать, что в воздухе вдруг запахло реваншем!

Да, не шагом вперёд в будущее, а реваншем недавней эпохи Петра Пятого…. Той самой власти, против которой было 73 процента на последних президентских выборах. Ведь Порошенко был не сам. У него была команда: премьер, министры…

Да уж, у многих очень короткая память, а институциональная и напрочь отсутствует. Так формируется сначала информационное, а потом и политическое пространство страны!

Сейчас, как чистый воздух, нужно учиться критично мыслить, учиться думать!»

Политический эксперт Михаил Чаплыга проанализировал усиление роли Ахметова в украинской политике:

«Ахметов побил горшки с Зеленским и решил ему прислать "черную метку". Вам интересно? Тогда записывайте:

1. Ахметов — не национальный, а уже давно американский и транснациональный капитал.

2. Ахметов после ухода Пинчука стал смотрящим по "соросятам"… Это радует США, которые не подписали "карбоновый налог" в Глазго, который подписал Зеленский.

3. Шахты у Ахметова в США. Дома в Женеве и Франции — электрика, "зеленая" энергетика, аграрка — в Украине.

4. Роттердам Плюс… минус бабло в стране.

5. "Батькивщина" уже давно собственность Ахметова.

6. Яценюки, Гройсманы — там же.

7. Начался последний акт овладевания страной.

В этом раскладе меня интересуют следующие вопросы:

1. Ахметов хочет прижать и припугнуть Зеленского или реально настроен устроить переворот и овладеть всей Украиной?

2. Аваков получал ярлык на княжение в США или это слухи, что мол США согласны на диктатуру?

3. Как себя чувствуют "спойлеры" после заявления Авакова про единение? Им хоть по два депутатских места дадут? Или кормят "завтраками" о будущих местах в исполнительной власти?

4. Гройсман, Ляшко, Смешко, Тимошенко и Яценюк — найди не Ахметовских представителей зоопарка.

5. Сколько теперь осталось Зеленскому?

6. Что будут делать "кондовые" соросята?

7. Стало очевидно, что игра с Димой (Разумковым — Ред.) просто игра Ахметова.

8. Как там проект Комаровский и Гордон?

9. Грядут таки перемены!

Аваков, Яценюк и Ахметов это 90% ВВП Украины, 70% всех ее денег. Ну… Как будем решать?

А вообще пост о граблях и неизбежных переменах. Одного не знаю — это попугать или таки подготовка переворота… и где тут место Пете?

США и Британия легко сдадут Зе — эти Ахметовские соросята еще "эффективней" предыдущих. Нам хорошо… дай Бог им ВСЕМ собраться на одном Титанике Соросят-Ахметова… во главе с Аваковым».

Журналист Вячеслав Чечило считает, что именно падение рейтинга Зеленского возвращает в политику тех, против кого на президентских выборах голосовало подавляющее большинство:

«У Зеленского долгое время была монополия в украинской политике. Поддержка 72% населения делала бессмысленным существование всех остальных политиков — с рейтингом в 2% или в 20%. Но теперь, когда Зеленский растерял эту поддержку и стал лишь одним из многих, в этом болоте всплывет не только Аваков».

Член набсовета «Укрзализници» Сергей Лещенко напомнил все резонансные дела, в которых фигурировал Аваков и за что не понес никакой ответственности:

«Арсен Аваков возвращается в политику, принимая тёплую ванну на телеканале Ахметова. Ответы Авакова были резонансными. Не было только резонансных вопросов.

Ничего не спросили об Антоненко и деле Шеремета, о рюкзаках сына Авакова, о Чеботаре и песке, об эксперте по делу рюкзаков, которого преследовал Аваков, о Дейдее, о Киве, о Шатворяне, о покушении на Кернеса, о фейковом убийце Гандзюк, о Княжичах, о спасении от санкций канала "НАШ", о Котвицком, о газовых лицензиях, о Фирташе, о Фуксе.

Пишу этот критический отклик на правах автора проекта постановления Верховной Рады об уходе Авакова с должности министра за весну 2015 года».

Политолог Юрий Романенко назвал участников новой коалиции против Зеленского:

«Боевые действия начались. В общем, можно говорить, что сегодня официально начались боевые действия между Зеленским и коалицией состоящей из Авакова, Гройсмана, Яценюка, Тимошенко, Разумкова.

Думаю, что в теме Богдан. И, естественно, Ахметов. Очевидно, что Аваков играет роль медиатора. Логика заявлений Авакова обрисовала и рамки, которые позволят коалиции нанести удар — масштабный кризис в экономике из-за полной задницы с энергетической безопасностью.

Медовые годы Зеленского и олигархов закончились.

Сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что Аваков развернулся на 180 градусов в своих высказываниях:

«Что не говорите, но экс-министр МВД Аваков — молодец. Четко действует в рамках короткой политической памяти народа. Стройно развернулся на 180 градусов. И уже стал не опорой Зеленского, а почти оппозиционером №1.

Но ведь мы помним, что Авакова просто так не зовут на интервью и он их просто так не дает. Если посмотреть на общество, то из интервью следует следующее: Аваков поддерживает тот сегмент политиков, которые практически все идут в фарватере Ахметова.

Поэтому Аваков просится в компанию Ахметова. Да и сам Ахметов будет верит, что вот наконец-то именно тот политический лидер, который наконец-то даст ему шанс создать авторитетную политическую силу. Ну, это спорный вопрос, но мечтать никто не запрещает.

"Давайте попробуем, чтобы все эти разные люди попытались сделать такой альянс или мезальянс, мне все равно. Который позволит сделать баланс и двигать страну вперед. Вот то, чем я хочу заниматься. Да, это политика, да, это будет. Я некуда не денусь, я этим буду заниматься", — вот в принципе ради чего это интервью и получилось.

Критика президента? Так кто же его не критикует сейчас? С таким рейтингом, как сейчас, у Зеленского уже не только Аваков понял, что пора "сливать воду".

«Они приходят в кабинет президента, он (Зеленский) говорит, предлагаю то и то. Они: "Блестяще! Это гениально, господин президент! Миллиард деревьев? Браво!"

Если бы там сидел какой-то вредный Аваков, он сказал бы: "Какой миллиард? Вы что с ума сошли?" А там нет уже таких, которые говорят "с ума сошли". Нет этой дискуссии, и это гигантская проблема», — вспоминает былую боевую славу Аваков.

Ну, можно еще стаканом запустить, бутылку воды бросить. Почему нет «дискуссии»? Только вот из этих слов Авакова следует, что он тоже не особенно раньше критиковал Зеленского, а то иначе мы бы услышали из его уст пару интересных историй. А так — нет козырей.

Это же касается слов Авакова о том, что решение о санкциях СНБО принимает без какой-либо доказательной базы. Ну мы это и так знаем без Авакова. Но где была его позиция с февраля 2021 — непонятно.

Не буду цитировать здесь невыгодные для Авакова слова о правильности решений СНБО. Пусть на совести экс-министра будет. Бывает. Ошибся.

«СНБО не может быть органом исполнительной или судебной власти, назначающим виновных. СНБО превратился в место штамповки санкций», — но зато в ноябре 2021 года уже можно так сказать.

В конце концов закономерно, что Аваков делает вывод и критикует, что вся власть сегодня сосредоточена на Офисе президента. Где здесь энергетика, спросите вы?

Авакова оттеснили от «Нафтогаза», газовых проектов родной для него Харьковской области, политической жизни небедного Харькова. Ну и еще там по пустякам. Поэтому уход Авакова на политическую пенсию не мог быть долгим.

Ведь без него его «достояние» растянут по кусочкам. Поэтому нужно сосредоточиться и бороться за свое политическое и экономическое будущее. В этом смысле Аваков ничем не отличается от Зеленского и его окружения. Простое и банальное желание либо удержать, либо вернуть власть».

А во политический эксперт Елена Маркосян ждет подобных разоблачений по Майдану:

«Не прошло и года, как отставленный Аваков разговорился на предмет беспредела СНБОУ. Честный и бескомпромиссный рассказ на ТВ и по спискам тех, к кому санкции применяют и вообще…

Верю! Всё так и есть, как он рассказывает. Кто-то где-то составляет списки, начинают кошмарить людей, вводить против них санкции — такие себе кабинетные майданные тройки. Только вместо революции — беспредел и щипачество нового типа, сопровождаемое случками с криминалитетом всех мастей и стран.

Но я не хочу обсуждать, где раньше был этот Аваков. Я хочу такой же честный рассказ о майдане, о начале АТО, а нацбатальонах. Или там у нас, как всегда, общество не готово к правде?»

Политолог Юрий Гаврилечко прогнозирует досрочные выбору в Раду:

«О возможных досрочных выборах в Украине говорится уже не первый месяц. Однако, именно с большого интервью экс-главы МВД Украина Арсена Авакова можно, в принципе, начинать отсчет до этого момента.

Как минимум потому, что до этого момента никакой оппозиционной коалиции нынешней власти не просматривалось, а рассчитывать на самостоятельную победу на внеочередных выборах в парламент (даже если предположить, что их удалось каким-то чудом объявить, распустив Раду 9-го созыва) ни одна из нынешних политических сил не может.

Кто же составит костяк такой коалиции "антислуг"? Обратимся к цитате экс-министра:

"Я отвергаю крайние точки зрения — крайне правую, крайне левую. Я — центрист. Но признаю, что есть левые центристы — такие, как, например, Разумков… Есть правые центристы — Владимир Гройсман, Арсений Яценюк. Есть Юлия Тимошенко — она находится над всеми. Есть Ляшко — он просто есть. Есть Смешко… Наверняка появятся другие люди.

Давайте подумаем о том, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать вот такой альянс, не альянс — мне все равно, — который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Вот это то, чем я хочу заниматься. Да, это политика. Да, это будет. И от этого никуда не деться, я этим буду заниматься".

Очевидно, что Арсен Борисович видит себя в качестве координатора и связующего звена между этими самими "правыми" и "левыми", которые, по его словам, могут создать "альянс" на основании общности в центристских позициях.

Возможен ли такой вариант? В краткосрочной перспективе, скорее всего — да, возможен. Как минимум потому, что со всеми вышеназванными политиками Аваков всегда находил общий язык, даже когда между собою они не сильно ладили. Да и общая цель в виде как роста присутствия в парламенте (для Тимошенко) так и возвращения туда (Гройсман, Яценюк) и т.д. вполне ясно просматривается. А заключать ситуационные союзы против одной внешней угрозы наши политики умеют достаточно хорошо.

При этом, интерес самого Арсена Борисовича также просматривается очень явно. Ведь "ушли" его с должности весьма нелицеприятным способом, а именно — вынуждением. Сложно не согласится с его утверждением о том, что "Министр внутренних дел не должен быть министром "чего изволите".

Да и реплика о наличии даже не профессиональных, а мировоззренческих расхождений с президентом Зеленским, тоже показательна. Баланс — моя религия, и именно из-за нарушения баланса, говорит Аваков, он был вынужден уйти из Кабмина.

Станет ли баланс политической религией Верховной Рады 10-го созыва, сказать сложно, но вот то, что монобольшинства в ней больше не будет, а состав фракций станет более равномерным по численности — это предсказуемо уже сейчас. Так что не исключено, что и следующее правительство будет коалиционным и… однозначно более профессиональным, чем нынешнее. Ну как минимум в силу конкуренции за место в Кабмине.