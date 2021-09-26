Украинский боксер Александр Усик победил в Лондоне британца Энтони Джошуа и завоевал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Как победу боксера комментировали на Родине - в обзоре соцсетей

Политический эксперт Елена Маркосян прокомментировала не только победу чемпиона, а и слова президента Зеленского по этому поводу: «Усик победил! Первые его слова после победы: "Единственное, что я хотел сделать — прославить своего Господа Иисуса Христа. Победа — это от Него."

На украинских телеканалах бой можно было не искать. Болельщики и любители спорта смотрели поединок на российских каналах.

Вавочка после победы Усика отметился в сетях и написал, что Украина возвращает своё. Ещё бы! Промолчать не получилось и от стыда не покраснел. Возвращает! Только тут стоит много чего добавить, чтобы мальчики с Банковой-Грушевского поняли: возвращает не Украина! Возвращает народ! И вернет себе всё, включая то, что у него забрала эта политическая бездарная власть. От независимости до реальных денег и собственности, украденных у народа»



Главред издания «Страна» Игорь Гужва убежден, что все псевдопатриоты, которые нападают на Усика сейчас не является мейнстримом в Украине, скорее наоборот: «Александр Усик одержал блестящую историческую победу.

И она в очередной раз стала «тестом на нормальность» для политиков и прочих комментаторов.

Сейчас очень четко видна маргинальность тех, кто подобно Арьеву, Мирошниченко или Стерненко пишут о победе Усике как о новом методе «гибридной агрессии».

Еще 7 лет назад они был мейстримом, формируя общественное мнение. А сейчас они выглядят как кучка городских сумасшедших на фоне подавляющего большинства украинцев, которые радуются победе нашего чемпиона.

Страна очень сильно поменялась за это время. Люди устали от постоянного поиска врагов внутри и вовне, от истерии политиков и от разжигания ненависти. Люди хотят нормальной жизни. Люди хотят гордиться своей страной.

И для людей герой нового времени — это Усик. Человек с четкими принципами, не разжигающий и не разделяющий страну. Человек, одерживающий победы и дающий веру в будущее и надежду, что не все безнадежно. И что победы у нас еще будут».



Бывший народный депутат Александр Голуб считает, что победа Усика больше чем спортивное достижение: «Александр Усик ПОБЕДИЛ британца Энтони Джошуа в бою за титулы WBA (Super) в тяжелом весе!

Произошло это вопреки проклятиям и пожеланиям поражения от украинских "патриотов", нациков всех мастей, бесноватых противников традиционного канонического православия.

Вот почему с этой ПОБЕДОЙ сегодня в Украине солидаризуются тысячи и тысячи нормальных и адекватных людей, даже далёких от бокса. И почему эта победа — больше, чем просто спортивное достижение.

Александра, на фоне полного игнора украинских телеканалов (говорят, по непосредственному заказу зелёной мрази), тут же искренне поздравили и поддержали россияне:

Хабиб Нурмагомедов: "Впечатляющее выступление!!!"

Глава Федерации бокса России Щекутьев: "Саня молодец, продемонстрировал всё могущество советской школы бокса".

Дмитрий Кудряшов, экс-чемпион WBC: "Усик — космический боксер. В этом поединке было полное доминиирование, Джошуа вообще не было видно на ринге".

Майданутым остается кусать собственные локти и злобно, захлёбываясь собственным ядом, сычать на победителя…»



Юристу и советнику народного депутат ВР Виталию Завгороднему очень хотелось бы чтобы в этой победе была вся Украина: «Вот первый вопрос, который волнует не только меня — а где @zelenskiy_official смотрел трансляцию? Там же где и "простой учитель", живущий в стране где та самая Украина, о которой вспоминает президент, "взяла свое". Но, почему-то палец о палец не ударила, что бы дать возможность "простому учителю" увидеть это, равно как и президенту…

Но то до выборов было — "президент как учитель, а учитель как президент".

Но опосля ситуация немного поменялась.

И "простому учителю" пришлось заплатить 119 гривен за "чёрный экран" на MEGOGO. Кстати, не плохая тема для следующего заседания СНБО — санкции за такую аферу в масштабах страны, думаю поддержат все граждане.

Почему-то президент не посчитал нужным поддержать Александра перед боем, но опосля не моргнув глазом примазался к триумфу Чемпиона.

И когда президент пишет — "УКРАИНА забрала свое…" возникает огромное желание спросить, а где здесь была Украина, как государство?

Может соответствующие министерства выкупили билеты на арену где проходил бой, что-бы Александр чувствовал поддержку и видел море сине-жёлтых флагов? Нет.

Может государство организовало самое элементарное, телетрансляцию? Нет.

Может президент назовёт цифры, что бы мы могли понять какую колоссальную финансовую поддержку получил будущий чемпион мира?

Может президент выделил Александру государственный борт, для прибытия в Великобританию? Как девушке с собачкой, помните?

Не помню ничего из вышеперечисленного. К сожалению.

Мне бы очень хотелось, что-бы в этой победе была Украина.

Я вижу что и сам Александр этого хочет не меньше.

Но, к сожалению сегодня, в нашей стране, в почете не те, кто трудятся на благо страны, и прославляют её во всем мире, а те, кто не умеют ничего, кроме как громко орать и разрисовывать стены государственных учреждений.

А миллионы гривен денег налогоплательщиков направляются в карманы сомнительных "экспердов" заседающих в набсоветах предприятий стоящих на грани банкротства. А в это время будущие чемпионы побираются в поисках средств на подготовку к очередным соревнованиям. И страшно представить, сколько таких "Усиков" сдались в свое время от безнадеги и разочарования, и прекратили свою спортивную карьеру».



Телеведущий, продюсер Сергей Шабанов написал о том, почему Усика не любят патриоты и почему боксер настоящий чемпион: «Сегодня в определённых кругах наших националистов и у довольно обширного хора им подгавкивающих день молчания. Такая уж традиция в последние годы на следующий день после каждого боя Александра Усика.

Незадолго до поединка вышеназванные люди желают Саше всего самого наихудшего, делают аргументированные прогнозы на его поражение, глумятся над его внешним видом и с трепетом ждут его проигрыша. А всё почему? Да потому что он не соответствует их представлению о «правильном украинце». С ним всё не так. И на языке он не том говорит, и в церковь он не ту ходит, и повлиять на него невозможно через массовый хейт, чиновников и спортивные госорганизации. Слишком независимый. А ведь так хочется подчинить. Аж скулы сводит. Так хочется, чтобы он стал на колени и извинился за всё: и за язык неправильный, и за церковь не того патриархата, за неправильные фото не с теми людьми, а всё не складывается. Формально никаких законов не нарушал, но, блин, идеологически проблемный.

Но хейтеры не унывают. Они знают, что время работает на них, а когда настанет день поражения, у них в копилочке уже будет достаточно денег, чтобы закатить пир на весь мир!

Тяжело идти против течения. Это под силу только настоящему бойцу. Так устроен мир. Когда стая устанавливает свои порядки на районе и пытается подчинить себе всех несогласных, остальные пугливо проходят мимо, единицы решаются что-то пикнуть, но большинство молчит. И происходит это ровно до тех пор пока стая не разбегается, социальные процессы меняются и вот уже глядишь, а те кто раньше стыдливо помалкивали и отводили в сторону глаза, уже в полный голос решаются сказать: «Мы всегда считали, что он красавчик, просто времени не было высказаться!»

Я не спортивный фанат. Интересуюсь спортом на уровне обывателя. И история Усика мне интересна как социальный процесс. Процесс, который можно наблюдать в динамике. Спорт — это одна из немногих сфер, в которых нам есть, чем гордиться, но даже здесь нельзя без дележа на правильных и неправильных.

Усик — украинец. И он — чемпион!»



Общественный деятель Максим Гольдарб восхищён спортсменом и моральным авторитетом Усиком: «Ни один украинский тв-канал не транслировал бой великого украинца! Ни один!!!

Попробую пояснить причину. Усик не стесняется своего искреннего и истинного глубокого отношения к православию. Он — один из столпов православной веры и примеров для других, как нужно верить и не бояться. Той самой веры, которую так стремится разломать здесь запад и его местные продажные сателлиты.

Он искренен в своём неприятии современного больного, извращённого, навязанного нашей стране колониально-националистического квазигосударственного устройства.

Своим подходом и отношением, своими высказываниями и поступками, своей верой он рушит всё то, что так старается установить в Украине коллективный запад и его тутошние прихвостни: порошенки-зеленские, их слуги, недонацисты, грантоеды, рогульё, активисты-патриоты и пр пошесть.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что выстроенная антиукраинская система ненавидит этого непобедимого православного боксера и делает всё, чтобы хоть как-то его укусить.

А люди смотрят! Смотрят, болеют, переживают, радуются, гордятся, берут пример. Насколько понимаю, все смотрели или российские каналы (ведущие которых, кстати, всей душой были за украинца), или интернет.

А дешевое украинское тв с трусливыми или продажными «журналистами» на том и закончится. Не нужно его смотреть нормальным людям».



Журналист Наташа Влащенко отметила, что Александр Усик не просто великий боксёр, а человек с твёрдыми принципами: «Саша Усик- пример той жизни, за которую человека можно уважать и почитать

Не просто большой спортсмен, но и человек со своими взглядами, не зависящими от того, что сказали политики, министры, боты, активисты, журналисты, авторитеты и проч

Это и означает мораль. Уверена, что именно эта внутренняя стойкость, самость, право на свою отдельную духовную жизнь и помогают ему побеждать».

