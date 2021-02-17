Известному блогеру Анатолию Шарию Служба безопасности Украины предъявила обвинение в государственной измене

И хотя для правоохранительных органов Шарий недоступен (он предположительно проживает в Испании и много лет не пересекал украинскую границу), но новость эксперты увязали с недавним закрытием трех украинских новостных каналов и продолжением зачистки информационного поля. Теперь уже в Интернете. Кроме того, блогер Анатолий Шарий вошел в украинскую политику, создав свою партию.

«Только ботов своих оставь»: Зеленский забанил Шария в Facebook © скриншот с видео Анатолий Шарий Дмитрий Раимов сначала заступился за Шария, но после добавил к своему тексту ремарку: «UPD. Текст написан до того, как Анатолий Шарий в эфире 112 заявил, что «Украина — недогосударство». Общий смысл текста не меняю, но хочу отдельно подчеркнуть — я отстаиваю свободу слова и против давления оппозиции, но не выступаю за тех, кто мою страну считает «недо».

Сейчас будет разрыв. Но вы почитайте и чуть подумайте.

СБУ объявила о подозрении в госизмене того, кого вы все так не любите (кажется). Шарию.

Знаете основа какая для обвинения?

Передавал гостайны? Нет.

Разворовал часть военных заводов? Нет.

Может шпионил и записывал разговоры? Нет.

Основа обвинения — «экспертиза» каких-то там экспертов, аналитических центров.

То есть за слова и высказывания.

Хм.

То есть ни одного обвинения по делам, которые все рекламируют: педофилия или что там ещё в сетях пишут?

Ну хотя б непрозрачность финансирования тут. Да хоть что-то. Что реально.

Нету.

Не нашли.

Ну сложно может искать. ХЗ.

Знаете, к политику/блогеру/журналисту можно относится как вам нравится.

Лидер в шортиках. Астрологический портрет Анатолия Шария

Но за слова лепить госизмену — перебор. Вам не кажется. Прийти могут за любым критиком власти.

За уличным протестующим националистом не придут. Журналистом, блогером, оппозицией придут.

Он одиозный — да.

Скандальный — да.

Вопросов дофига.

Но разоблачает власть. А партия его вошла в органы власти. Стала оппозицией.

Нравится или нет.

Это уже второй случай атаки на оппозицию. Выключим вкусы и предпочтения.

Некая страна. В ней есть президент и органы, которые разгоняются по оппозиции и медиа.

Как называют такой процесс?

Становление авторитарного режима.

Вот это значимо. Зеленский последовательно зачищает все, что может помешать взойти на второй срок.

Пока вы радуетесь Шарию и Медведчука, чуть чуть и к вам придут. Вчера уже «Прямой» тоже назвали «помойкой» (Арестович). Ждите.

Чуда не будет. Истрия все это знает».

Политик Василий Волга назвал происходящее на Украине наступлением на свободу слова: «ШАРИЙ. Один из лучших журналистов современного мира, в той его части, которая говорит на русском и украинском языках.

Примерно четыреста миллионов человек прямо или косвенно являются его аудиторией. Т.е. его влияние столь велико, что даже те миллионы, которые его не смотрят, слушают тех, кто его смотрит.

Последнее время Шария стали так же внимательно слушать и те, кто говорит на английском, испанском, французском и немецком языках.

Это и стало его проблемой. Украинская власть (за которую, справедливости ради надо сказать, Шарий так же агитировал изо всех своих журналистских сил), не смогла больше терпеть его разоблачительных материалов и объявила его государственным преступником, предъявив обвинение в госизмене.

Сначала КРТ, затем 112, NewsOne, ZIK и вот теперь Шарий.

Серьезно и безостановочно Зеленский и его начальство ведут наступление на свободу слова в Украине. Что ж. Ждём пятницы. Состоится анонсированное ранее заседание СНБО по вопросам информационных угроз национальной безопасности Украины.

Далі буде.»

Кинорежиссер и писатель Олег Сенцов поддержал решение украинских властей: «Почти девять лет СБУ понадобилось, чтобы выяснить: Шарий — враг Украины. Но хорошо, что это определено сейчас уже официально».

Общественный деятель Александр Скубченко считает, что ко всем решениям украинских властей причастны западные советчики: «После закрытия телеканалов, СБУ предъявила подозрение Шарию: госизмена и разжигание ненависти. В принципе, подобное предъявить могут любому, даже мне. Как и тысячам другим уже ранее. Но не приписывайте это Зеленскому. Это всё — работа Британии. СНБО — это филиал их разведки, а Зеленский — это их марионетка.

Скорее всего, 19 февраля СНБО примет решение и Зеленский введёт санкции в отношении Шария. А, возможно, и в отношении "связанных лиц".

Окно возможностей борьбы с неугодными расширяется: хозяева с запада поддерживают, в стране и возразить некому. Дальше — зачистят всех остальных в информационном пространстве. И уже практически нет сомнений, что в мае Зеленского подведут к единственному решению: война. Всё к этому и идёт. Интересно, понимает ли это "великий диктатор"».

Журналист Владимир Корнилов напомнил, что Шарий в свое время поддерживал Владимира Зеленского: «СБУ сегодня под веселую музычку объявила подозрению Анатолию Шарию. Судя по обвинению, тот аж с 2012 г.

непрерывно занимался «подрывной деятельностью против Украины». Ага, то есть и в 2019 г. занимался? Когда агитировал против Порошенко за Зеленского? Так пусть тогда СБУ будет последовательной и заявит, что победа Зе — это тоже часть подрывной спецоперации. Сказали «А», так говорите и «Зе»