Новость о том, что на Украине запретили Булгакова, взорвала интернет. Так ли это, какие книги именно попали под запрет и почему, разбирались эксперты в своих соцсетях. Они акже дали оценку, почему украинская власть продолжает строить будущее государства на отрицании и разрушении прошлого

Политолог Елена Дьяченко фактически назвала новость о запрете великого писателя оксюмороном: «Шариковы запретили Булгакова — это так же нелепо и невозможно, как если бы Вий запретил Гоголя или Вяленая вобла — Салтыкова-Щедрина».

Политический эксперт Юрий Молчанов считает, что в нынешнем курсе украинских властей нет ничего созидательного: «Михаил Афанасьевич Булгаков, один из очень немногих авторов сравнил революцию с «гибелью самого дорогого в жизни, гибелью любви». Сложно не согласиться. Даже по прошествии ста лет. Из гигантского кратера извергаются гигатонны ненависти, яда и желчи. Всех ко всем. Проклятия, стенания и скрежет зубов.

Лексикон «разрушить, запретить, убить, посадить, снести, закрыть, забрать, наказать, избить», напрочь выдавил термины «создать, родить, построить, вырасти, разрешить, помочь». А вы удивляетесь, почему новое украинское чучхе Булгакова запрещает…»

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков развеял панику в рядах и написал, что запретили не самого Булгакова, а его книги определенных издательств. Что, конечно, в корне меняет дело: «Украина запретила Булгакова» — это один из, вероятно, самых громких фейков уходящей недели.

Во-первых, самого Булгакова никто не запрещал, а тем более, его книги. На самом деле госкомтелерадио запретило ввозить конкретное издание Мастера и Маргариты, которое в предисловии популяризирует актеров, которые поддержали российскую агрессию против Украины и снимались в экранизации романа.

Ни к великому киевлянину Булгакову, ни к его великому роману у официального Киева претензий нет и быть не может. Как писал Булгаков: «Это — факт. А факт — самая упрямая в мире вещь».

А ещё, меня очень огорчило, что подобный фейк пошёл даже не из российской пропаганды, а от украинских зразофилов. Российская пропаганда чуть позже сдобрила новость красками и пустила в массы».

Общественный деятель Дмитрий Спиваков возмущен решением о любых запретах: «П.О.Ц. из ГОСТЕЛЕРАДИО ЗАПРЕТИЛ БУЛГАКОВА

Чела зовут Сергей Олейник. Швондеры и шариковы, как же Вы все достали своей тупостью! Маленькие людишки, которые наделены правом принимать решения, решили унизить великих… Конечно, стишки Ницой и прозу Вятровича можно, а вот Булгаков и «Мастер и Маргарита», оказывается угрожают безопасности страны.

Надо бы підозру вручить Мастеру…Одноклеточные и бездарные Клоуны!»

Общественный активист Максим Гольдарб посоветовал власти усвоить исторические уроки и читать таки классику: «Помните, профессор Преображенский у Булгакова говорил, что самый большой дурак — Швондер, который сегодня натравливает на профессора шарикова и не понимает, что когда шарикова натравят на самого Швондера, от того останутся рожки да ножки.

Так вот, швондером в украинской сегодняшней действительности выступает, как бы это убого не выглядело, Зеленский, потакающий местным недонаци. Именно его политика незамечания их больного бреда и пещерных действий и заигрывания с этой мелкой, но агрессивной частью общества развязывает им руки и провоцирует гадить дальше.

А шариковыми — все эти олийныки, ницои, фарионы и прочие недонаци, которых он пестует и которые потом повернут свои пасти в его сторону.

Читайте Булгакова: уж слишком всё взаправду».

Бизнесмен Александр Меламуд написал, что даже частичный или избирательный запрет литературы дурно выглядит: «Я не считаю, что запрет Булгакова и прочих таких же негодяев достаточное условие для процветания Украины. Необходимо изъять книжки этой нечисти из библиотек, магазинов и частных коллекций, сложить их на майдане и торжественно сжечь. Но останавливаться на этом нельзя. Любое издание русскоязычного писателя должно быть уничтожено. Вот тогда и наступит благополучие и процветание!

Сейчас идеологически правильные граждане засуетились, мол запретили мастера только одного издательства, ну ещё что —то там Акунина. Это же непринципиально.

Как в анекдоте: изнасилованья не было, так просунул на полшишечки.)»

Юрист Елена Лукаш лишь процитировала классика — Михаила Булгакова: «ГРЯДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Теперь, когда наша несчастная родина находится НА САМОМ ДНЕ ЯМЫ ПОЗОРА И БЕДСТВИЯ, в которую ее загнала «<…> РЕВОЛЮЦИЯ»,

у многих из нас все чаще и чаще начинает являться одна и та же мысль.

Эта мысль настойчивая.

Она — темная, мрачная, встает в сознании и властно требует ответа.

Она проста: А ЧТО ЖЕ БУДЕТ С НАМИ ДАЛЬШЕ?

Появление ее естественно.

Мы проанализировали свое недавнее прошлое. О, мы очень хорошо изучили почти каждый момент за последние ДВА ГОДА.

Многие же не только изучили, но и ПРОКЛЯЛИ.

Настоящее перед нашими глазами. Оно таково, что глаза эти хочется закрыть.

НЕ ВИДЕТЬ!

Остается будущее.

загадочное, неизвестное БУДУЩЕЕ. В самом деле: ЧТО ЖЕ БУДЕТ С НАМИ?..

<…> станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества.

А МЫ?

МЫ ОПОЗДАЕМ…

Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же, наконец, мы догоним их и догоним ли вообще?

ИБО МЫ НАКАЗАНЫ. «Рагули поганые»: Рабинович защитил Булгакова от «представителей дьявола» © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"

Нам немыслимо сейчас созидать.

Перед нами тяжкая задача — ЗАВОЕВАТЬ, ОТНЯТЬ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ЗЕМЛЮ.

РАСПЛАТА НАЧАЛАСЬ.

<…>

Ибо нет страны, которая не имела бы героев, и преступно думать, что родина умерла.

<…>

Нужно драться.

И вот пока там, на Западе, будут стучать машины созидания, У НАС ОТ КРАЯ И ДО КРАЯ СТРАНЫ БУДУТ СТУЧАТЬ ПУЛЕМЕТЫ.

Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь, и нам нет остановки, нет передышки.

МЫ НАЧАЛИ ПИТЬ ЧАШУ НАКАЗАНИЯ И ВЫПЬЕМ ЕЕ ДО КОНЦА.

Там, на Западе, будут сверкать бесчисленные электрические огни, летчики будут сверлить покоренный воздух, там будут строить, исследовать, печатать, учиться…

А МЫ… МЫ БУДЕМ ДРАТЬСЯ.

Ибо нет никакой силы, которая могла бы изменить это.

МЫ БУДЕМ ЗАВОЕВЫВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ СТОЛИЦЫ.

И МЫ ЗАВОЮЕМ ИХ.

<…>

НЕГОДЯИ И БЕЗУМЦЫ БУДУТ ИЗГНАНЫ, РАССЕЯНЫ, УНИЧТОЖЕНЫ.

И ВОЙНА КОНЧИТСЯ.

Тогда СТРАНА ОКРОВАВЛЕННАЯ, РАЗРУШЕННАЯ НАЧНЕТ ВСТАВАТЬ… Медленно, тяжело вставать.

Те, кто жалуется на «усталость», увы, разочаруются.

Ибо им придется «устать» еще больше…

НУЖНО БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ПРОШЛОЕ НЕИМОВЕРНЫМ ТРУДОМ, суровой бедностью жизни.

Платить и в переносном, и в буквальном смысле слова.

Платить за безумство <…>, ЗА САМОСТИЙНЫХ ИЗМЕННИКОВ, за развращение рабочих, <…>, за безумное пользование станком для печатания денег… за все!

И мы выплатим.

И только тогда, когда будет уже очень поздно, мы вновь начнем кой-что созидать, чтобы стать полноправными, чтобы нас впустили опять в версальские залы.

КТО УВИДИТ ЭТИ СВЕТЛЫЕ ДНИ? МЫ?

О НЕТ!

Наши дети, быть может, а быть может, и внуки, ибо размах истории широк и десятилетия она так же легко «читает», как и отдельные годы.

И мы, представители неудачливого поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям:

— ПЛАТИТЕ, ПЛАТИТЕ ЧЕСТНО И ВЕЧНО ПОМНИТЕ <…> РЕВОЛЮЦИЮ!

М.А.БУЛГАКОВ

1919 год

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Пророческие слова.

Спасибо, Мастер.

Не зря тебя запрещают злыдни из подотделов очистки».

Бывший народный депутат Елена Бондаренко написала, чего лишилась Украины при президенте Зеленском:

«Украина Зеленского:

Без земли

Без медицины

Без денег

Без газа

Без детей

Без книг…

Запретили "Мастера и Маргариту" Булгакова. За то, что слишком пророчески и точно описал всех этих Шариковых и Швондеров. За гениальность.

Дал таки потомство Шариков».