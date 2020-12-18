17 декабря прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Президент РФ отвечал на вопросы больше четырех с половиной часов. Какие главные послания услышали украинские и российские эксперты — в обзоре соцсетей

Российский журналист Антон Красовский прокомментировал главную тему года — пандемию:

«Тут Путин говорит, совершенно точно формулируя: отчасти лучше других стран. Отчасти кого-то хуже. Маленьких, богатых, с низкой плотностью населения, с современнейшими клиниками и достойной системой общественно-медицинского обслуживания.

Но и на их фоне, с раздолбанными (и мы видим это по прямой линии) районными и региональными больницами (посмотрите мой репортаж из Омска), мы все равно справились и справляемся с этой задачей почему-то лучше Штатов, лучше Италии.

Интересный, конечно, все это парадокс, он еще многому нас научит, многое еще мы должны будем проанализировать. Главное — понять, конечно, что в такие практически мобилизационные военные годы важна отвага и сплоченность людей, умение организовать процесс, находить ресурсы. У России в целом получилось. Не хуже прочих».

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Украинский политический эксперт Юрий Романенко прокомментировал главный для Украины донбасский вопрос:

«Как Путин Зеленскому объяснил, что пора поставить крест на фантазиях о мире

Слушал сегодня, как Зеленский рассказывал басни в МИДе Украины о мире на украинских условиях. Даже идиот понимает, что никакого мира никогда не заключается на условиях проигравшей или самой слабой стороны. В данном случае Украина и проигравшая, и самая слабая сторона. Однако Ермак внушил Зеленскому, что можно заключить мир с Россией, а мир — это ключевой тезис программы Зеленского. И он продолжал биться лбом о стену путинской позиции, которую тот сегодня повторил на прессухе. Привожу текст полностью:

«Следующий вопрос из Ростова-на-Дону, от корреспондента «Дон 24»: о Донбассе. «Для нашей области он все время актуален». Видит ли Путин перспективы урегулирования ситуации в Донбассе и развития отношений с Украиной.

Путин: Последнее зависит от украинских властей. Нынешние власти приходили с лозунгом объединения страны, прекращения конфликта в Донбассе и налаживания отношений с Россией. Но ничего не выходит. Они когда идут к власти, опираются на большинство, а когда приходят к власти, начинают постоянно оглядываться на крайне националистические силы. Им не хватает политического мужества, и процесс замирает.

Ничего не сделано в плане политического урегулирования, и официальные лица в Киеве заявляют, что не собираются выполнять минские соглашения. Я хочу обратить внимание на то, что минские соглашения подтверждены резолюцией Совета безопасности ООН. И в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться к другой стороне соглашения, к Донбассу.

Россия как поддерживала Донбасс, так и будет — и мы будем наращивать поддержку. В налаживании производства, социальных вопросах, вопросах инфраструктурного характера».

В общем, пора принять неизбежное. Надо прекращать участвовать в переговорах ни о чем. Строить полноценную границу, ставить пограничников, развивать инфраструктуру. Короче говоря, поставить крест на возврате Донбасса с помощью минской магии. Магия сработает только так, как захочет Путин».

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Общественный деятель Александр Скубченко тоже прокомментировал перспективы окончания войны на востоке Украины:

«Путин дал понять: Минские соглашения менять никто не будет. Ни Байден, ни Королева Британии, ни Союз пингвинов Антарктики Зеленскому не помогут.

Мир будет только на условиях Минских соглашений: политическое урегулирование, выборы, потом — граница. И никак наоборот. Это будет либо при Зеленском, либо без него и после него.

Россия усиливает прямое сотрудничество с ЛДНР и будет наращивать поддержку. Это значит, что любая попытка урегулирования конфликта войной завершится вмешательством России и крахом Украины. Ваш ход, господин Зеленский. Без всех этих планов Ы».

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Украинский журналист Игорь Гомольский обратил внимания на разницу двух президентов — России и Украины:

«Что всегда бросается в глаза? Путин на своих прессках никогда не отвечает «я не знаю» или «я об этом не слышал». Он всегда в теме. А теперь вспомните ЛЮБУЮ пресс-конференцию Зеленского. Этот всегда обещает «выяснить» в ответ на любой неудобный вопрос. И никогда не выясняет. Забавно».