Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский 18 ноября на своей странице в Facebook рассказал о неутешительной статистике по коронавирусу на Украине и объяснил, что нужно делать властям

Волянский: Эпидемия кори на Украине — результат непрофессиональных действий власти

Преодолели 10 тысяч летальных исходов. Преодолели 250 смертей/миллион жителей. Удвоение количества гробов до 20 000 к 1 января уже не кажется мрачным преувеличением.

За прошедшие сутки резко увеличилось количество летальных исходов в Киеве, Запорожской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Киевской областях (23, 24, 22, 19 и по 15), по-прежнему много в Харьковской и Львовской областях (14 и 13). Минимальное количество в Луганской, Черниговской, Ровенской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой областях (1-3). В целом нет ни одной области без смертей.

Глядя на включение в активный эпидпроцесс большинства регионов, можно предполагать дальнейшее увеличение количества летальных исходов до 300, возможно, 400 в сутки. Много ли это?

Нормально. Нельзя пройти волну, не проходя ее. Украина — не Китай с его армией эпидемиологов и жесточайшей дисциплиной. Украина — не Сингапур с его четкими рациональными своевременными противоэпидемическими мероприятиями и жесточайшей дисциплиной.

Украина — бедная коррумпированная демократическая страна с непрофессиональными популистами у руля. С аномально высокой смертностью, с отсутствием эпидемиологов, с нездоровой возрастной пирамидой.

Прогнозирую реакцию исполнительной власти: «Население не придерживается правил, поэтому вслед за карантином "выходного дня" мы вынуждены вводить локдаун». То, что несколько дней назад нас уверяли в том, что министерства финансов и экономики сделали необходимые расчеты, на основании которых можно предполагать, что экономика Украины не выдержит локдауна, будет немедленно забыто. Мы услышим новые сказки о стремлении не допустить катастрофы, сортировку, умирающих на ступенях больниц…. И так далее, бла-бла-бла… Но не увидим компенсаций ни бизнесу, ни людям. Деньги заблаговременно потрачены, новых из этого бюджета уже не вытащишь. Судорожные попытки быстрее получить транш МВФ не вселяют уверенности в исходе.

А что надо делать? Успокоиться. Мы проходим период резкого роста. Нужно обеспечить новые ковидные койки медицинским персоналом. Пока в выявлении и лечении covid задействовано примерно 100 000 человек (первичное звено, скорая, лабораторное звено, эпидемиологи, 2200 бригад в стационарах) из 750 тысяч медиков страны. Остальные 650 тысяч работают вполсилы из-за ограниченного планового приема.

Важно учитывать то, что потенциальные 20 тысяч смертей от Covid на фоне 600 тысяч ежегодных летальных исходов — всего лишь 3,5%. Нельзя забывать о людях с хроническими патологиями, нуждающихся в постоянном наблюдении. Минимизировать потери и не допустить перегрузки медицинской системы можно только начав защиту групп риска! Даже сейчас это не поздно начать! К сожалению, люди у руля не могут это понять.