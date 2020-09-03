Политический сезон на Украине начался с громкого скандала. Президента Зеленского с трибуны парламента обвинили в коррупции, а главу его офиса Ермака – в работе на спецслужбы России. Обвинения прозвучали даже не от оппозиции, а от уже бывшего члена Зе-команды – народного депутата Гео Лероса

Реакция президента была быстрой и решительной. Лероса исключили из фракции.

Что означает нынешний скандал и насколько масштабным он окажется, анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.

Политический эксперт Михаил Шнайдерт прокомментировал, что же произошло на самом деле: «После бездоказательных обвинений в адрес президента, замешанных на конспирологии и сплетнях, фракция приняла решение об исключении Лероса. Он пока остается внефракционным, хотя по сути для него как для депутата, прошедшего в парламент по списку партии "Слуга народа", было бы этическим СЛОЖИТЬ мандат.

Лучше всего по этому поводу высказался Давид Арахамия, который заявил, что все фантазии Гео не соответствуют действительности и подчеркнул, что Лерос был списочником, и если бы он самостоятельно написал заявление, то потерял бы депутатский значок. "Поэтому мы ему фактически помогли не потерять мандат. Он не самостоятельно эти тексты пишет, я знаю, кто ему пишет, но не буду говорить. Уже полгода его статистика голосования — 15% голосований фракции"- добавил Арахамия.

Ну а если говорить предельно откровенно, то выступление Лероса с трибуны рады не оставило сомнений в том, что он окончательно разорвал все связи с партией "Слуга народа". Этот персонаж решил формировать свою узнаваемость и политический капитал, пытаясь уничтожить ту политическую силу, которая привела его в парламент.

Причем делает он это в "лучших" традициях пропаганды советского образца — выступая с громкими но пустыми обвинениями и наклеивая ярлыки. И если бы он действительно был таким каким хочет казаться, то после подобных заявлений НЕМЕДЛЕННО бы подал заявление о выходе из фракции. Это было бы логично, нравственно, а главное ПО-МУЖСКИ. Но к огромному сожалению, тут этими качествами и не пахнет.

Поэтому я искренне надеюсь, что наши правоохранительные органы проведут проверку его обвинений и дадут правовую оценку его громким Заявлениям. Так будет честно, а главное СПРАВЕДЛИВО».

Журналист Катерина Венжик предрекла распад президентской фракции: «Ты помнишь, как все начиналось, все было впервые и вновь. Как строили лодки, и лодки звались…" (с) А закончилось так, как и должно было. Ожидаю на выход еще десятка людей, которые сохранили за этот год адекватность. Там еще есть такие».



Экономист Борис Кушнирук написал о последствиях скандала для Зеленского, не забыв упомянуть о засилье "российских агентов" в украинской власти:

«Я осторожно отношусь к Гео Леросу и его высказываниям. Хотя бы из тех соображений, что его связывают с Андреем Богданом, и вспышку правдолюбия, направленного, в первую очередь, против Ермака, трудно отделять от конфликта между первым и вторым руководителем Офиса президента Зе. Но во время своего выступления в парламенте народный депутат Лерос прямо назвал Ермака агентом российских спецслужб. У меня лично нет больших сомнений на этот счет. Такого же мнения, насколько я знаю, и наши разведчики. Следует напомнить, что в СМИ звучало и агентурное имя господина Ермака — "Козырь". Кстати, рядом с Президентом Зе еще его первый помощник — господин Шефир, которого в СМИ тоже связывали с российскими спецслужбами. В этом контексте от публичного заявления Лерос президенту Зе трудно просто отмахнуться. Потому что фактически он с трибуны Верховной Рады сообщил о государственной измене одного из самых влиятельных лиц в государстве, который объективно имеет доступ к государственной тайне.

Очевидно, что по требованию президента Зе должно быть начато расследование по этому поводу. Отсутствие каких-либо официальных действий со стороны президента Зе, которые бы подтвердили или опровергли это утверждение Лероса, прямо указывают минимум на преступную небрежность с его стороны, которая имеет все признаки государственной измены.

Понятно, что никто реально ничего расследовать не будет. Этого сейчас в государстве просто некому делать. Председатель СБУ Баканов — это точно не государственный деятель, который занимается безопасностью государства. Он там для совсем других целей.

Руководство ГБР состоит из людей Андрея Портнова и Виктора Януковича. То есть, де-факто контролируется российскими спецслужбами.

Но опыт 2014 свидетельствует, что несмотря на разрушенные вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы, патриотической части украинского общества удалось сохранить государственность Украины в трагическое время своей независимости. Поэтому уверен, что когда в результате социально-экономического и политического хаоса наш выдающийся покинет свой пост, украинская государственность будет сохранена, несмотря на целенаправленную деятельность российской агентуры в высшем руководстве страны».



В свою очередь политтехнолог и известный "порохобот" Тарас Березовец увязал скандал с международной повесткой: «Новая сессия Верховной Рады и начало нового политического сезона ознаменовалось громким скандалом. Последствия от которого, как круги по воде, только начинают расходиться. Но совсем скоро они достигнут европейских столиц и столицы США. Ситуацию для президента Зеленского усугубляется тем, что обвинения лично его в коррупции и его главы канцелярии в работе на российские спецслужбы прозвучали от члена монобольшинства и до недавнего советника президента Гео Лероса.

Поспешное изгнание белой вороны из фракции с весьма вероятным лишением мандата сделает обвинения Лероса в адрес Зеленского ещё более значимыми. И совсем скоро, сразу после принесения присяги новым или старым президентом США в Вашингтоне встанет вопрос. Зачем нам, супердержаве и светочу демократии, продолжать помогать проворовавшемуся президенту страны на другом континенте? Как объяснить американскому налогоплательщику то, что мы тратим миллиарды из бюджета США на помощь, в т.ч. военную, если глава администрации украинского президента работает на военную разведку РФ, с которой мы сами боремся на всех фронтах? И тогда неминуемо будет принято решение о сворачивании программ помощи, за которой последуют персональные санкции. Но на этот раз не против окружения Путина, а против окружения Зеленского.

Спасая Ермака и став на его сторону в конфликте благодаря молниеносному изгнанию Лероса, Зеленский взял на себя полную ответственность за действия главы своей канцелярии. Вероятно, Зеленский не осознаёт, но любые факты против Ермака, в т.ч. касающиеся сотрудничества со спецслужбами РФ, сделают самого президента соучастником и ответчиком за преступления своего канцеляриста. Упала первая костяшка домино. За ней по цепочке посыплются остальные. Уже очевидно, что мы входим в очень острый и затяжной кризис, последствия которого пока даже не поддаются анализу».

Коллега Березовца и его коллега по идеологическому лагерю Алексей Голобуцкий тоже предрекает развал команды, и очень скорый:

«Ситуация выглядит скандально с обеих сторон.

1. Если Гео Лерос видел насквозь гнилое нутро Зеленского, Ермака и остальных — то какие адские силы заставляли его оставаться во фракции этих негодяев? Почему это был возмущенное выступление, а не возмущенная сдача мандата или хотя бы выход из фракции?

2. Если Зе-команда настолько чувствительна к скандалам с участием ее депутатов и чиновников — почему "по шапке" получил только Гео Лерос? Почему для участников всех других, значительно громких скандалов не было никаких последствий (потому что в действительности обвинить власть в сотрудничестве с олигархатом — не скандал, украинцы это даже достойной внимания новостью давно не считают, СМИ и сами политики приучили игнорировать такое как фоновый шум)? Ермак и его брат, "корабельные сосны", "очень низкого качества" Третьякова, хамско-антиукраинские "близнецы-однофамильцы" Дубинский с Бужанским, собакофоб Брагарь, "анал табу" Яременко, "велюровый" Тищенко, "1689 правок" Василевская-Смаглюк…

А на самом деле выглядит довольно беспомощно и смешно. Потому кандидатов на то, чтобы Гео Лерос "подобрать и обогреть" в парламенте не хватает. И есть шанс, что этот демарш оскорбленного Ермака (или все же Зеленского? Или обоих?) Спровоцирует в ближайшее время самостоятельный переход к статусу внефракционных еще определенного количества "слуг".

