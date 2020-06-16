Ночью в Киеве снова было неспокойно. Причиной тому шествие радикалов во главе с подозреваемым в убийстве Сергея Стерненко. Очередная демонстративная акция неповиновения ни власти, ни правосудию стала ответом на решение суда отправить одесского активиста под домашний арест

Стерненко решение суда разорвал и пошел с факелом к президенту Зеленскому домой. Что об этом думают эксперты и журналисты, насколько это угрожает нынешней власти — в обзоре соцсетей.

Журналист Юрий Бутусов считает что вчера власть Зеленского была уничтожена: «Они обос…сь! Зелю — геть!" — заявил только что ночью Сергей Стерненко. Заявил в мегафон. С сотнями сторонников. Под окнами квартиры президента Зеленского. Хотя на самом деле Стерненко должен был ехать сейчас под конвоем в Одессу, по месту отбывания домашнего ареста. Председатель суда примчался на встречу к адвокатам Стерненко, по его словам, суд пообещал утром пересмотреть и смягчить решение — лишь бы избежать конфликта. И Стерненко вместо Одессы пошел пешком в гости к Зеленскому. На самом деле сейчас власть президента Зеленского была уничтожена. Стерненко показал, что решения, гарантом которых является президент, ничего не стоят. А дело в том, что президент, который имеет рейтинг, но не имеет политической субъектности, имеет власть, институты которой не имеют авторитета… это лишь инструменты в руках гражданского общества. И даже небольшая часть общества, которая опирается на элементарную справедливость, сильнее всего огромного государства здесь, в конкретной точке, под окнами президента. И чем меньше решений и ответственности будет брать на себя президент, чем больше делать вид, что он ни причем к резонансным событиям в стране, тем чаще ему придется затыкать уши подушкой».



Журналист Светлана Крюкова считает, что сделать из Стерненко героя у его «авторов» не получится: «Для меня ситуация со Стерненко интересна прежде всего с точки зрения политтехнологий: какие мысли закладывает технолог в саму эту акцию. Как бы поступил классический технолог? Он бы посоветовал Стерненко использовать суд как трибуну для донесения своих мыслей. О том, что хорошего делал Стерненко как начинающий моральный активист, кто и как ему мешал, и к чему это привело.

Все помнят Веру Засулич, а кто не помнит точно читал про ход суда над Степаном Бандерой. В обоих случаях именно освещение судебного процесса сделало этих людей героями и помогло донести до общества их мысли, которые цитируют и по сей день, — нравятся нам эти персонажи или нет. Этот классический кейс не подходит, поскольку «герой» нашего время не согласен сидеть. У «героя» вчерашнего суда нет ясных мыслей, и морального ядра. Главная его идея, снабжённая словесным мусором, — избежать наказания. А трус не может быть политиком.

Есть и второй ход. Более мягкий — использовать суд над Стерненко не столько для распространение его взглядов, сколько для популяризации идеи о праве на самооборону. Но и тут промах. Дело в том, что в современном украинском законодательстве право на самооборону изложено в советской редакции, когда убийство в целях самообороны является убийством — со смягчающими обстоятельствами. Даже не нужно вспоминать, что он догонял и убивал. Что он снимал агонию смерти на видео ради хайпа. А мокрушник не может быть политиком. Все годы независимости правые политики хотят изменить эту норму, предоставив право гражданину убивать нападающего без каких-либо уголовных последствий. Для этого нужно всего-навсего внести и проголосовать в Раде небольшой законопроект. Однако ни один из депутатов-сторонников Стерненко не сделал ничего, чтобы внести и принять соответствующий законопроект. Они способны только на селфи, максимум — пост в ФБ. А это означает, что Стерненко, согласно украинскому законодательству, должен сидеть — в первую очередь из-за лености, тупости собственных сторонников. Напомню, человека зарезал Стерненко два года назад. Времени было хоть залейся. А тупым не место в политике. Кто использует этот кейс со Стерненко сейчас сложно сказать, однако ясно для чего — это история дискредитации полиции, прокуратуры, судов, медиа, а сейчас уже и президента. И тот, кто поддерживает этот обезьянник никогда не станет украинским политиком».





Правозащитница Елена Бережная считает что правосудию в Украине пришел конец: «Нелюдя-убийцу Стерненко, одновременно подсудимого по трём другим тяжким преступлениям, Судья Шевченковского районного суда отправил под домашний арест! Полиция, вместо исполнения решения суда и использования электронного средства (браслета) к обвиняемому, сопровождает убийцу, разгуливавшего с супруновской сворой возле дома президента и генпрокурора!! Авакову слабо выполнить решение суда? Теперь уж точно страна не дождётся законного, справедливого обвинительного приговора! На законности и правосудию в Украине можно « ставить жирный крест»!!»



Народный депутат президентской партии Гео Лерос поддержал Стерненко и открыто угрожал Зеленскому: «Сейчас у входа и в зале суда над Стерненко происходит тектонический разлом, который увеличивает пропасть между властью и гражданским обществом.

Государство пытается установить деспотическое управление на страхе и боли, а активные граждане @бали с этим мириться.

Тут много разных людей, часто с отличающимися политическими взглядами, некоторыми идеологическими разбежностями, но мы все однозначно против беспредела правоохранителей, это водораздел.

Сегодня беркут снова дубинкой пытается отбить у людей право на протест, закрыть рот инакомыслящим.

Мы это уже проходили…

Это не случайное дело и все эти действия координируются в самых высоких кабинетах, поэтому ответственность за происходящее не получится возложить на озверевшего беркутовца, прокурорскую шавку или продажного судью.

P.S. Уже представляю момент, когда всё зайдёт слишком далеко, появится офис со словами: «ой, а что это у вас тут происходит? Неееет, так нельзя конечно, мы такое не допустим, мы за людей против произвола. Сейчас уволим какого-то терпилу, чтоб вы успокоились».



Журналист Вячеслав Чечило сравнил происходящее с феодализмом: «Митингующие под судом по Стерненко нападают на журналистов, оказывают физическое сопротивление полиции. В Украине это уголовные преступления. Но сугубо в теории — все понимают, что «активистов» эти законы не касаются.

Зато вот полицейский, который ударил ногой активиста, вылетит с работы как пить дать.

Кто учил в школе феодализм и не очень понимал, что такое «сословное общество», — можете посмотреть собственными глазами. Это оно и есть».



Политик Василий Волга написал, что самое страшное, что у этих «отморозков» есть высокопоставленные поручители: «Много мне приходилось видеть убийц. Со многими я разговаривал и некоторые из них изливали мне свою душу. Были совершенные отморозки без мозгов и сердца.

Были уже почти и не люди, уничтожившие себя алкоголем и наркотиками раньше, чем совершили убийства.

Были киллеры — люди, убивавшие за деньги.

Были просто несчастные люди, совершившие преступления на почве страсти.

Были маньяки.

Но никогда мне не приходилось видеть столь холеного, наглого, уверенного в себе, и самим собой любующегося убийцу.

Ни мучений совести, ни тени сожаления об убитом им человеке, только самоуверенный «патриотический» пафос. И люди. Те самые, которые вот уже шестой год втаптывают Украину в дерьмо Майдана. Те, которым все позволено. Те, которых боится полиция. С файерами, плакатами, матами, мегафонами.

И еще длинная очередь высокопоставленных поручителей, которые расталкивают друг друга локтями, только чтобы поручиться если уж не за Стерненко, то хоть за поручителей поручителей Стерненко. Суд говорит, что поручителей так много, что больше уже не надо. Но они все равно прибывают и все равно хотят поручиться.

Стернеко, как фюрер, свысока взирает на своих поклонников и фанатов, и говорит речи. Судья слушает одиннадцать часов. Совещательная комната. Домашний арест.

Побратимы и поручители, вдоволь поизгалявшись над полицией, поздравляют Стернеко.

Браво! Но шоу еще не закончилось. Стерненко мало такой победы. Он повел своих сторонников и фанатов к дому генпрокурора Венедиктовой. Она не открывает двери. Он звонит. Она молчит. Они к дому Зеленского. Прямо сейчас толпой по Киеву с мегафоном: "Зеля — Геть", "Зеля — выходи!", "Менты — пидо..сы!", и менты в самом деле разбегаются по кустам и там, за кустами, сопровождают триумфальное ночное шествие Стерненко».



Политолог Олеся Яхно написала о своем видение ситуации: «По поводу дела Сергея Стерненко и протестов под судом. Пошагово

Вначале немного предыстории. Напомню, что на Стерненко за его активную гражданскую позицию в Одессе нападали три раза.

Первый раз его избили 7 февраля 2018 года, но тех, кто нападал, если не ошибаюсь, не нашли.

Второй раз на Стерненко напали 1 мая 2018 года, и могли вообще убить — застрелить, если бы попали в голову.

Третий раз напали 24 мая 2018 года, и Стерненко, защищаясь, смертельно ранил ножом одного из нападающих.

Что происходит теперь?

Во-первых, Стерненко инкриминируют умышленное убийство.

Во-вторых, мера пресечения выбрана не мягкая.

На фоне инкриминируемой статьи, недоверия к судам и попыток взять Стерненко под стражу закономерно начались протесты под судом. Дальше добавились агрессивные действия полиции по отношению к протестующим, что только усугубило ситуацию. Этих полицейских, как сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко отстранили, и такая быстрая реакция — это, безусловно, хорошо. Но суть ситуации, ставшая причиной протестов, остаётся прежней».

