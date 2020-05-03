Портнов: Позиция МИД по трагедии 2 мая может означать его выход из-под контроля Зеленского

Вчера ближе к ночи, через четыре часа после президентского заявления о трагедии в Одесском Доме профсоюзов, подчиняющийся президенту МИД сделал полностью противоположное сообщение, оправдывающее и поощряющее эту массовую казнь.
МИД исходит из того, что эта казнь являлась ответом на попытку дестабилизации и дезинтеграции Украины, сославшись на ряд сфальсифицированных уголовных дел и пропагандистские штампы Порошенко и Парубия.
Украинский Уголовный кодекс не содержит такого вида наказания как умышленное убийство путем сожжения по решению секретаря РНБО Парубия, и если погибшие совершали противоправные действия, то должны были отвечать только в рамках закона, не предусматривающего массовую смертную казнь без приговора.
Но это уже трагическая лирика. Мой сигнал в другом: или президент в течение одного дня радикально поменял свое мнение и опять попытался удовлетворить две стороны, или подчиняющееся ему министерство полностью вышло из-под его контроля и посчитало возможным его игнорировать и опровергнуть.
В любом случае это значит, что там наверху больше никого нет, а государство потеряло признаки управляемости, находится во временной инерции и на пути к хаосу и дезорганизации государственного управления.