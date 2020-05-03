Портнов: Позиция МИД по трагедии 2 мая может означать его выход из-под контроля Зеленского

Бывший замглавы Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале назвал «пропагандистской» озвученную МИДом позиция о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, которая идет вразрез с точкой зрения президента, что может означать выход внешнеполитического ведомства из-под контроля главы государства

Оппозиция требует отправить в отставку руководство МИД Украины из-за заявления о трагедии 2 мая © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

МИД исходит из того, что эта казнь являлась ответом на попытку дестабилизации и дезинтеграции Украины, сославшись на ряд сфальсифицированных уголовных дел и пропагандистские штампы Порошенко и Парубия.

Украинский Уголовный кодекс не содержит такого вида наказания как умышленное убийство путем сожжения по решению секретаря РНБО Парубия, и если погибшие совершали противоправные действия, то должны были отвечать только в рамках закона, не предусматривающего массовую смертную казнь без приговора.

Но это уже трагическая лирика. Мой сигнал в другом: или президент в течение одного дня радикально поменял свое мнение и опять попытался удовлетворить две стороны, или подчиняющееся ему министерство полностью вышло из-под его контроля и посчитало возможным его игнорировать и опровергнуть.

В любом случае это значит, что там наверху больше никого нет, а государство потеряло признаки управляемости, находится во временной инерции и на пути к хаосу и дезорганизации государственного управления.