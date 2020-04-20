Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал последние заявления президента Зеленского о его планах возврата неподконтрольных территорий Донбасса

Президент наш: «Для меня самое главное: выйдут войска — и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем своих людей — к жизни. Затем границу. Затем выборы».

Знаете, что в этом печально? Зеленский обращается ни к тем, кто живёт за линией разграничения, ни к тем — что с этой её стороны в Донбассе. Аудитория этой риторики президента — патриоты майдана. Владимир, не надо никого к жизни возвращать: люди и сегодня, без вас (и без обещанной вами же помощи), живут в ЛДНР: рождаются, учатся, работают.

Но вы можете уже сегодня сделать многое, чтобы вернуть к жизни регион и помочь миллионам тех, кого к жизни вернуть желаете. «Важная гуманитарная акция». Генсек ООН приветствовал обмен пленными между Киевом и Донбассом © REUTERS, Alexander Ermochenko

Во-первых, разработайте и запустите обещанную ещё в июне прошлого года государственную программу восстановления Донбасса и начните восстановление на подконтрольной части уже сегодня.

Во-вторых, увеличьте срок незаконной и унизительной верификации пенсионеров с 60 дней до года, как Вы обещали ещё 7 июля прошлого года перед лицом европейских дипломатов на саммите Украина-ЕС.

В-третьих, Декларацией в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года Германия и Франция обязались "оказать техническую поддержку для восстановления сегмента банковской системы в затронутых конфликтом районах, возможно, путём создания международного механизма для содействия осуществлению социальных выплат". Официально в рамках Нормандского формата обратитесь к Меркель и Макрону с тем, чтобы пенсии и социальную помощь выплачивать на неподконтрольной территории уже сегодня. Хотя бы попытайтесь.

В-четвертых, отправьте гуманитарный конвой со средствами защиты для медиков и помощью больным не в Италию или Албанию, а в ОРДЛО — помогите нашим соотечественникам, а не иностранцам.

В-пятых, в Донбассе существует масса проблем, решение которых не стоит госбюджету миллиардов, но жизнь людей сделает лучше. Повернуться лицом к людям — это просто, но ценно. Не знаете что и как делать? Спросите тех, кто знает.

Как видите, господин президент, "возвращать к жизни" людей в Донбассе Вы можете уже сегодня. Вам в этом не препятствуют ни радикалы на улице, ни Путин, ни даже чёрт с Порошенко. Для этого достаточно лишь Вашей воли. Но Вы не делаете ничего. К огромному сожалению. Даже обещания свои не выполняете.

И если Вы не делаете ничего сегодня, имея все возможности для этого, кто поверит в то, что всё это Вы начнёте делать после возврата границы? В то, что для Вас это — "самое главное"?