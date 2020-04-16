Политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко на своей странице в соцсети Facebook написал, что Олесь Бузина как настоящий патриот самоотверженно оберегал Украину и пытался остановить ее скатывание к радикализации, регрессу и вырождению общества

Расстрелянная совесть.

5 лет назад в родном Киеве средь бела дня во дворе собственного дома убили Олеся Алексеевича Бузину. Выдающийся писатель, журналист и публицист был убит за свои принципы. Спустя многие годы после этой трагедии никто так и не понёс ответственности за совершенное преступление, и тем лишь горестнее утрата одного из ярчайших наших современников, великого сына нашего народа.

Олесь Алексеевич всегда выступал как духовный продолжатель традиций Николая Васильевича Гоголя и Михаила Афанасьевича Булгакова, олицетворяя собой лучшие черты южнорусской культуры. Он, как никто другой в публичном пространстве, осознавал масштаб драмы и печальный факт того, что заданная в 2013-2014 годах пассионарным меньшинством парадигма тождественна изощренному самоуничтожению Украины. Жизнь и смерть Олеся Бузины как надежда для Украины. Главные темы соцсетей 16 апреля © Facebook, Олесь Бузина - Сообщество

Весь свой огромный талант Олесь Алексеевич посвятил страстной борьбе с невежеством людей, поколениями предающих историю родной земли и память собственных предков. Мне всегда казалось, что в своих книгах он подсознательно взывал к совести сограждан.

Аргументированно обличая кощунственное навязывание массам исторически противоестественных и откровенно псевдонаучных конструкций в гуманитарной политике, открывая их глубоко антисозидательную и в целом противную здравому смыслу природу, Олесь Бузина самоотверженно оберегал Украину и пытался остановить тенденцию к радикализации, регрессу и вырождению в родном обществе. Можно констатировать, что без Олеся Алексеевича это общество обеднело духовно, морально и интеллектуально, к огромному сожалению.

У Олеся Алексеевича Бузины были огромная любовь и великая преданность своему народу, а у его подлых врагов — лишь всепоглощающая ненависть. Роковые выстрелы в Олеся Алексеевича характеризуют не только кощунственный террор безумцев против собственной национальной и духовной сущности, они отражают расстрелянную собственноручно совесть.

Дело жизни Олеся Алексеевича, тем не менее, не умерло, оно живо и ещё внесет вклад в возрождение Отечества. Его творческое наследие обязательно поможет открыть глаза на текущую трагедию многим поколениям.