Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что главная проблема президента Владимира Зеленского заключается в непрофессиональном подходе к подбору кадров

Ермак как будущее Зеленского, но не Украины.

С одной стороны, скамейка запасных на роль человека, «близкого к телу императора», очень маленькая. Острая президентская проблема Зеленского в том, что он не любит общаться с теми, кого он не знает. А профессионалов он самостоятельно распознать не может. Отсюда его основной, слепой метод кадровой политики — метод проб и ошибок. Возможная отставка Ермака. Тимошенко хочет возглавить офис Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если сейчас Зеленский, под давлением общественной критики, уволит Ермака из-за коррупции его "брата-акробата", то Ермак станет таким же врагом, как и Богдан, и будет мстить ему также, как и обиженный Богдан. Более того, где гарантия, что эти два близких для Зеленского человека, зная все его тайны, не объединят свои усилия в борьбе с ним. И оставшись один на один с хитрым Порошенко, Зеленский быстро превратится в игрушку для бывшего президента-олигарха. Уже сейчас хорошо видно, что Порошенко легко переигрывает неопытного, но самоуверенного Зеленского, активно использует его в своих интересах, в то время как у самого президента Украины нет своей политической стратегии и понимания того, что ему надо делать. Он явно плывет по течению, придавленный глыбой больших проблем, которые на него навались.

Если же президент Зеленский, помня свой неудачный конфликт с своим бывшим другом Богданом, будет упорно защищать Ермака от нападок, то рухнет не рейтинг доверия Ермака, а рейтинг поддержки президента. Тут действует простая политическая механика.

Во-первых, репутация, уважение и доверие не передается. Каждый несет ответственность за себя. Нельзя передать часть большого рейтинга кому- то другому.

Во-вторых, мы на президентских выборах выбирали именно Зеленского, а не Ермака, который неизвестно откуда появился и куда исчезнет, после выполнения какого-то «спецзадания». Поэтому президент Зеленский нуждается в доверии, поддержке и понимании украинского общества своих действий, а не Ермак, которому безразлично, что о нем думает Украина. Он просто использует полученные или присвоенные властные полномочия — от роли «вице-президента» и министра МИД до руководителя патронажной службы президента, его Офиса.

Как правило, в мирное время, роль фаворита президента резко возрастает и вся политика сводит к политическим интригам Двора. Но во время острейшего политического, социального и экономического кризисов, в период смертельной опасности для страны, всегда возрастала роль Национального Лидера, который указывает направления выхода из кризиса и мобилизует государство и граждан. А у нас все наоборот.