Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин на странице института в соцсети Facebook рассказал, что Зеленский не помогает ДНР бороться с коронавирусом, так как боится радикалов

Замдиректора Института стран СНГ уверен, что Зеленский не помогает ДНР бороться с коронавирусом, так как боится радикалов.

Несмотря на пандемию коронавируса Украина, ДНР и ЛНР продолжают обсуждать процесс мирного урегулирования конфликта. 6, 7 и 8 апреля их представители проводили дистанционные переговоры по гуманитарным вопросам мирного процесса. При этом они, как ни странно, обсуждали не поставки медикаментов или визиты специалистов для борьбы с коронавирусом, а обмен пленными. Почему выбрана именно такая тема для общения?

В сериале «Слуга народа» президент Украины Василий Голобородько объединил развалившуюся страну, воспользовавшись взрывом в шахте «Галицкого королевства». На помощь львовским шахтерам приехали донецкие, после чего все жили долго и счастливо.

Казалось бы, нынешняя пандемия является отличной возможностью попробовать реализовать сценарий на практике, но ни Владимир Зеленский, ни его правительство даже не попытались сделать этого. Вместо этого Киев сократил в 10 раз поток людей через линию соприкосновения, а ДНР и ЛНР в ответ полностью «прикрыли лавочку». Обе стороны конфликта на Донбассе мотивировали свое решение вспышкой коронавируса у соседей. Киев и Донбасс обменяются пленными до 17 апреля — Мирошник © РИА Новости, Нина Зотина

Между тем оказание гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных республик в виде поставки медицинских масок, средств дезинфекции и т.д. могло бы стать не менее красивым жестом, чем обмен пленными или разведение войск на трех участках фронта. Но реальная жизнь, видимо, слишком сильно отличается от кино. Стороны конфликта даже стрелять друг в друга не прекратили, в среднем противники обстреливают друг друга около 10-20 раз за сутки.

В гуманитарной подгруппе участников переговоров в Минске сейчас наиболее актуальным вопросом почему-то считается обмен пленными. Стороны пытаются установить местонахождение пропавших без вести за время войны, опознать тела и так далее. Например, в Донецке утверждают, что у них есть 8 украинских военнопленных, к которым можно допустить родственников. Этих людей готовы освободить, но взамен хотят получить 10 пленных из Украины. Договориться пока не получается, причем причины не изменились с 2019 года — не могут верифицировать людей, торгуются по составу групп на обмен и так далее. Про возможность занести на свою территорию коронавирус никто не вспоминает.

Вместе с тем, в конце марта министр по вопросам неподконтрольных Украине территорий Алексей Резников заявил, что Киев собирается передать в ЛНР и ДНР гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, которую доставят международные организации. Представитель Луганска в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева сразу же заявила, что даже если груз прибудет в самопровозглашенную республику, он будет не от Киева. По ее словам, международные организации работают в ЛНР на основании определенного мандата, который ничего общего не имеет с украинскими властями.

Владимир Жарихин, замглавы Института стран СНГ:

— Проблема в том, что Киев действует в рамках того стереотипа, который сформировался у него еще в 2014 году при подписании Минских соглашений. Вырваться за его границы не получилось даже в экстраординарных условиях, связанных с коронавирусом. Для этого у правящей элиты Украины недостаточно политической воли.

Зеленский и его команда все еще слишком боятся реакции со стороны радикальных сил, в частности, переживают из-за возможности государственного переворота. Насколько оправданы эти страхи, сказать сложно. При этом гуманитарная помощь Киева Донецку и Луганску вполне могла бы улучшить ситуацию с мирными переговорами. Но совсем не факт, что украинские власти искренне к этому стремятся.