Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook заявил, что Запад уже не оставит олигарха Игоря Коломойского в покое, пока не добьется его полной нейтрализации в украинской политике

О судьбе Коломойского.

Действия Коломойского и тех депутатов, которые согласились работать не на общество, а на него, носят отчаянно безумный характер. Ну, в самом деле! Всерьез надеяться на то, что можно принудить страну объявить дефолт во время мирового кризиса, остаться без помощи МВФ, МБ, ЕС, без возможности занять где-либо деньги, могут только безумцы! То есть люди, которые потеряли всякую связь с реальностью, не понимающие, что на такой сценарий в Украине никто не пойдет: ни президент, ни олигархи, ни общество, ни фракции в ВР, ни мажоритарщики, потому что все понимают, что в стране начнется экономическая катастрофа со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому у Коломойского нет ни единого шанса. Антиколомойский закон будет обязательно принят, несмотря на тысячи поправок к нему, которые подали Поляков, Дубинский, Черный, Бондарь и другие негодяи.

Но безумные действия Коломойского и его группы окончательно показали Западу, что он действительно представляет смертельную опасность для страны. И Запад осознал, что внутри Украины сейчас нет такой силы, включая президента, которая смогла бы обуздать ИВК и его разрушающие действия. Соломон Манн: У Коломойского нет шансов выиграть суды в Лондоне © Facebook, Solomon Mann

А это означает, что отныне Запад уже не оставит Коломойского в покое, пока не добьется его полной нейтрализации. Другими словами, пока не отберет все его активы по решению суда и пока, возможно, не лишит его свободы. И сколько бы не потребовалось времени на это, Запад не отступит. Это сейчас вопрос принципа, вопрос защиты всех инвестиций Запада в Украине и вопрос поддержания Украины в ее стремлении двигаться в европейском направлении. Это вопрос серьезной геополитики.

Судьба Коломойского абсолютно закономерна. Рано или поздно от должен был вступить в конфронтацию со всем украинским обществом и даже со всем Западом. Для описания сути конфликта как нельзя лучше подойдут слова Остапа Бендера, сказанные на могиле Паниковского:

«Но был ли покойный нравственным человеком? Нет! Он не был нравственным человеком. И все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Общество не хотело, чтобы он жил за ее счет, а вынести этого Михаил Самуилович не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер».