Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook написал, что решение Верховного суда Англии и Уэльса, отклонившего жалобу бывших владельцев «ПриватБанка» Коломойского и Боголюбова, говорит о безнадежности для украинского олигарха дальнейших судебных тяжб

Верховный суд Англии и Уэльса отклонил жалобу бывших владельцев "Приватбанка" Коломойского и Боголюбова по подсудности кейса на 3 млрд долларов, по иску, поданному ПриватБанком против бывших владельцев. МВФ против Коломойского © скриншот с видео "Радіо Свобода"

Теперь Высокий суд Лондона займется рассмотрением иска по существу. Как говорят адвокаты баристерской конторы Говард, Кренстон и Фрамм, дело это для Коломойского и Боголюбова совершенно проигрышное. А пока Коломойскому пришлось раскошелиться и уплатить за себя и за "Приват" 10 миллионов фунтов судебных издержек. Как сообщают из Лондона, деньги в суд уже внесены проигравшими.

Также плохо дело у подельников Коломойского: Высокий суд Лондона подтвердил право "Привата" отказывать в выплатах по бондам мошенников, получивших их от группы Коломойского пока они владели банком. Это дело касается недавно выигравшего украинский суд Суркиса.

Такое решение Высокого суда Лондона позволяет "Привату" истребовать возврат денег, если они будут взысканы по решению украинских судов, через международные органы принуждения и взыскания.

Бедная страна, в которой нет справедливого суда… Хотя бы в Англии нашли правосудие…