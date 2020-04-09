Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал результаты соцорпоса Фонда Демократические инициативы об отношении к языковому вопросу жителей подконтрольной Киеву части Донбасса

60% жителей Донецкой и Луганской области (подконтрольной части) считают приемлемым предоставление русскому языку в Украине статуса второго государственного —Фонд Деминициативы. Донбасс и Украина: 6 лет гражданской войны. Главные темы соцсетей 8 апреля © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Сторонников изменения Конституции в части языков стало больше с 2018 года.

Вы же понимаете, что Зеленский и его слуги, которые продолжили политику Порошенко и запретили даже среднее образование на русском языке, уже потеряли большинство Донбасса?

На следующих выборах с такой политикой Зеленский будет биться с Порошенко за голоса Галичины. А как всё красиво начиналось год назад…