Градус напряжения нарастает, скоро рухнет рынок ОВГЗ
Совсем скоро мы увидим пике украинского рынка гособлигаций. «Пузырь» ожиданий у держателей ОВГЗ лопнет, и те, кто вложился в эти ценные бумаги, останется у разбитого корыта.
А первый тревожный звоночек по этому поводу прозвучал от Национального банка Украины. Именно заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе вчерашнего пресс-брифинга заявил: «Наша позиция неизменна. Мы на сегодня не планируем покупать ОВГЗ».
Кстати, напомню, ранее Нацбанк так охотно покупал эти гособлигации, что на сегодня портфель ОВГЗ НБУ составляет более 300 млрд гривен!
Думаю, теперь Д.Шмыгаль понимает, что Я.Смолий больше не будет первым выходить на линии огня украинского рынка ОВГЗ. Да, с недавних пор кому — супчик жидок, а кому жемчуг — мелок.