Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что заявления главы НБУ Олега Чуприя свидетельствуют: власти понимают, что украинский рынок гособлигаций придет к ситуации, когда их держатели окажутся у разбитого корыта

Градус напряжения нарастает, скоро рухнет рынок ОВГЗ

Совсем скоро мы увидим пике украинского рынка гособлигаций. «Пузырь» ожиданий у держателей ОВГЗ лопнет, и те, кто вложился в эти ценные бумаги, останется у разбитого корыта. В ожидании кредита МВФ Украина запускает печатный станок. Главные темы соцсетей 3 апреля © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

А первый тревожный звоночек по этому поводу прозвучал от Национального банка Украины. Именно заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе вчерашнего пресс-брифинга заявил: «Наша позиция неизменна. Мы на сегодня не планируем покупать ОВГЗ».

Кстати, напомню, ранее Нацбанк так охотно покупал эти гособлигации, что на сегодня портфель ОВГЗ НБУ составляет более 300 млрд гривен!

Думаю, теперь Д.Шмыгаль понимает, что Я.Смолий больше не будет первым выходить на линии огня украинского рынка ОВГЗ. Да, с недавних пор кому — супчик жидок, а кому жемчуг — мелок.