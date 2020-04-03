Украинский политик, лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга на своей странице в соцсети Facebook написал, что в критической ситуации, связанной с эпидемией, особенно ярко видны коренные различия и истинное отношение к своему народу российской и украинской власти

Авторитет.

Внимательно прослушал Путина. Его обращение к нации по поводу продления карантина в России. Я ему верю. Все серьезно. Наступило такое время, когда идти необходимо вслед за такими, как он.

Нельзя идти вслед за той гадостью, которая уже на протяжении тридцати лет забивает головы украинцев националистической дурнёй. Просто потому, что ни единое их слово не было правдой. Просто потому, что каждая сволочь, вопившая «Слава Украине», эту Украину уничтожала.

В отличие от них Путин всегда говорил и делал. Слово и дело. Он сказал: «За десять лет я вдвое увеличу ВВП России». И сделал. За двадцать лет он вчетверо увеличил валовый внутренний и национальный продукт России.

Он сказал: «Вы будете гордиться Россией», и Россия вернула свои позиции в мире. Россия сегодня сверхдержава. В мире сейчас формируется режим «карантинной демократии», утверждает политолог Серенко © предоставлено Андреем Серенко

Он сегодня говорит: «Ситуация серьезная», и я ему верю, поскольку все, что он говорил ранее, он говорил ответственно, честно и сильно. Он делал, а не трепался. Сегодня почти нет таких людей в мире. Таких правителей почти нет.

Я верю этому человеку. И думаю, что многие украинцы сегодня со мной согласны. И многие хотели бы видеть своим лидером именно такого человека, как он, как Путин, который сказал и сделал.

Слово и дело.

А вся та нечисть, которая уже тридцать лет морочит голову украинцам, которая с 2004 года особенно, а с 2014 года конкретно уничтожает нас, рассказывая нам о том, что они де и есть наша судьба, что мы только их и достойны — вся эта нечисть заслуживает только того, чтобы их нечестивые тушки болтались на фонарях Крещатика, и чтобы в учебниках истории было записано, что во время Смуты 1991-2020 года были такие плохие люди, которые пытались навязать украинцам Бандеру, Мазепу и всякую другую гадость, что именно то, что происходило с нашей Родиной на протяжении последних тридцати лет — это никогда больше не должно повториться.

Я верю Путину. Сегодня все серьезно. И я не верю украинской власти. Она против украинцев. Скоро нам всем придется принимать важные и ответственные решения. Хватит заниматься ерундой.

Мы один народ.